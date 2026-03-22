Everton gia nhập cuộc đua Champions League

Everton mạnh mẽ quật ngã Chelsea 3-0 và chỉ còn cách suất dự Champions League 3 điểm.

Beto ghi 2 bàn và Iliman Ndiaye sút bóng cong vào góc cao khung thành ghi bàn thắng thứ ba3 giúp Everton đánh bại Chelsea - đội bóng có màn trình diễn thiếu năng lượng sau những nỗ lực gần đây tại Champions League. Everton đứng thứ 8 - sau Brentford, đội đã hòa 0-0 với Leeds, về hiệu số bàn thắng bại - và họ chỉ kém 3 điểm so với Liverpool và kém Chelsea là 2 điểm.

Sau khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở giải Ngoại hạng mùa này HLV David Moyes của Everton đang dám mơ về đấu trường châu Âu. “Tôi rất muốn nói rằng đó là một khả năng vì tôi đang cố gắng lạc quan hơn bình thường, nhưng việc Everton thậm chí có thể cạnh tranh suất dự cúp châu Âu là điều không thể tin được, dù là Conference League hay Champions League” ông nói. “Năm ngoái, chúng tôi chỉ mới bắt đầu thoát khỏi nguy cơ xuống hạng và vẫn còn rất nhiều tiền phải trả, chủ sở hữu mới và 10 hoặc 12 cầu thủ hết hợp đồng, vì vậy việc chúng tôi ở vị trí hiện tại là điều tuyệt vời. Tôi có thể tưởng tượng, nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, nó sẽ có tác động như thế nào đến người hâm mộ ở đây”.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Everton trước Chelsea tại Premier League. Và về màn trình diễn, Moyes nói thêm: “Thủ môn của chúng tôi Jordan Pickford đã có một vài pha cứu thua tuyệt vời có thể đã thay đổi cục diện trận đấu, nhưng tôi nghĩ khó có thể nói rằng chúng tôi không xứng đáng thắng trận đấu đó. Chelsea đang thi đấu ở vòng 16 đội Champions League nên trình độ của họ rất tốt, có lẽ chúng tôi chỉ bắt kịp họ sau khi họ thi đấu vào giữa tuần và đã có được lợi thế từ điều đó”.

Raul Jimenez bật khóc khi ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi cha anh qua đời tuần trước.

Ở các diễn biến khác. Burnley, đội đang đứng áp chót, đã tiến gần hơn đến khu vực xuống hạng khi để mất lợi thế dẫn trước và thua Fulham 1-3. Josh King, Harry Wilson và Raul Jimenez - với một quả phạt đền ở phút bù giờ - đã ghi bàn cho Fulham sau khi Zian Flemming đưa Burnley dẫn trước ở phút 60. Burnley chỉ còn cách vị trí an toàn 9 điểm với 7 trận còn lại và chỉ hơn đội cuối bảng Wolves 3 điểm.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Jimenez kể từ khi cha anh qua đời tuần trước và tiền đạo người Mexico đã bật khóc sau trận đấu. Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-1 cho Fulham trước Burnley, Jimenez quỳ xuống và giơ cả 2 tay lên trời. Jimenez cũng được các đồng đội ở Fulham ôm chầm lấy, bao gồm cả tiền đạo Rodrigo Muniz và HLV Marco Silva.

“Raul, trong khoảnh khắc đó, rất bình tĩnh, và đó là lý do tại sao cậu ấy nắm giữ kỷ lục đá phạt đền ở Ngoại hạng Anh”. HLV của Fulham, Marco Silva, nói với các phóng viên. Jimenez đã ghi bàn trong tất cả 14 quả phạt đền mà anh thực hiện tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào có tỷ lệ chuyển đổi 100% trong lịch sử.