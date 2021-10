Everton được thiết kế để huỷ diệt MU cuối tuần này

Cuối tuần này, Everton của HLV Rafael Benitez sẽ đối đầu với MU trên sân khách. Họ đã nghiên cứu đối thủ hết sức kỹ càng để gây tổn thương cho Quỷ Đỏ của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Chuỗi phong độ nghèo nàn vừa qua cho thấy Man United để lộ ra rất nhiều điểm yếu để đối thủ của họ có thể khoan phá.

Everton đang có phong độ tốt với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 6 trận đầu mùa. Họ đang xếp thứ 5, có cùng 13 điểm như Man United ở vị trí thứ 4 song kém hơn vì hiệu số bàn thắng.

Everton khởi đầu tốt sau 6 trận đầu mùa này

HLV Rafael Benitez đang làm tốt tại Everton, song việc ngân quỹ chuyển nhượng quá ít sẽ là khó khăn đáng kể nếu như các cầu thủ đột ngột mất phong độ. Trong 6 trận đầu mùa, Everton gặp 4 đội đang trong nhóm cầm đèn đỏ. Mùa giải trước, HLV Carlo Ancelotti cũng có khởi đầu tương tự, song Everton của Benitez mùa này đang thể hiện lối chơi chắc chắn hơn rất nhiều.

Chiến thuật mà HLV Ancelotti áp dụng không dễ để định hình. Chiến lược gia người Ialia ưa lối chơi tấn công mạo hiểm, song ông không đưa ra đủ chỉ dẫn để các cầu thủ thực hiện ý đồ của mình. Đó là lý do đội bóng vùng Merseyside chơi thiếu ổn định mùa trước với hàng tiền vệ khá thụ động và dễ bị phản công trung lộ.

Thay đổi lớn về mặt chiến thuật có thể giúp Everton diệt MU

Rafael Benitez áp dụng triết lý hoàn toàn trái ngược. Đội bóng của ông được yêu cầu đảm bảo khối đội hình, không áp sát tầm cao mà chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân rồi phản công nhanh.

Everton tổ chức áp sát ở khu vực giữa sân

Trái với mùa trước, Everton chơi bóng trực diện hơn rất nhiều. Họ ít việt vị hơn (0,77 lần/trận so với 1,42), kiểm soát bóng ít hơn (42,5% so với 47,1%). The Toffees sử dụng tiền đạo mục tiêu Dominic Calvert-Lewin, thường xuyên chuyền dài để cầu thủ này tì đè nhận bóng. Trong khi đó hai mũi công ở biên Demarai Gray và Andros Townsend luôn chờ cơ hội băng lên.

Vai trò của các cầu thủ cũng được thay đổi đáng kể so với mùa giải trước. HLV Benitez chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 với cặp tiền vệ trung tâm Aboulaye Doucoure – Allan. Doucoure được đẩy lên cao hơn, áp sát vòng cấm nhiều hơn. Kết quả là anh đóng góp vào 5/6 bàn thắng của Everton mùa này.

Doucoure đang đạt phong độ cao ở vai trò mới

Mỗi khi Doucoure dâng lên, khoảng trống mà anh bỏ lại được Allan khỏa lấp. Những bài tập phòng ngự của HLV Benitez được các cầu thủ áp dụng nhuần nhuyễn giúp đội nhà không bị thiếu người ở khu trung tuyến. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sử dụng cách tổ chức phòng ngự ở hàng tiền vệ tương tự Atletico Madrid, vì vậy Everton vẫn đảm bảo sự chắc chắn dù Doucoure lên cao.

Doucoure thường xuyên dâng lên rất cao

Cách mà Benitez chỉ đạo Demarai Gray cũng rất thú vị. Cầu thủ người Anh được đưa về từ Bayer Leverkusen với giá chỉ 1,7 triệu Bảng. Gray thường đá tiền đạo lùi, di chuyển rộng sang hai biên để hỗ trợ Alex Iwobi bên trái và Townsend bên phải. Mùa này, bộ đôi Gray-Townsend đã cùng nhau ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 6 trận đấu tại Premier League.

Lối chơi này được HLV Benitez triển khai trong 4/6 trận đã đấu. Bên cạnh đó, ông còn thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 ở trận đấu với Aston Villa và Burnley. Sự khác biệt mà Benitez mang lại là việc ông luôn thay đổi cách chơi dựa theo điểm mạnh và yếu của đối thủ. HLV 61 tuổi cũng rất nhanh nhạy để đưa ra thay đổi theo diễn biến trận đấu. Đó có thể sẽ là yếu quyết để Everton hy vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa này.

Benitez chuyển từ 3-4-3 sang 4-3-3 ở trận gặp Burnley ở ngay phút 60 và lập tức có hiệu quả. Ông đưa thêm một tiền vệ vào trung lộ để hỗ trợ Doucoure pressing, Burnley lập tức gặp vấn đề vì hệ thống 4-4-2 của họ chỉ có 2 tiền vệ trung tâm.

Everton sẽ gây khó khăn cho MU như thế nào?



Triết lý phản công nhanh và trực diện của HLV Benitez sẽ gây ra những khó khăn đáng kể cho Manchester United. Lối đá của Manchester United lúc này là hết sức dễ đoán. Sự có mặt của Cristiano Ronaldo khiến đối thủ của họ chỉ cần đơn giản là lùi sâu, gây sức ép để các cầu thủ áo đỏ mắc sai lầm vì họ không hề giỏi trong việc kiểm soát thế trận. Sau đó, những đợt phản công nhanh sẽ tạo ra cơ hội ghi bàn.

Có Ronaldo, Manchester United trở nên dễ đoán hơn

Man United lúc này đơn giản là chưa thi đấu như một tập thể gắn kết, vì thế khoảng trống là rất nhều để Everton tận dụng với sự cơ động của Doucoure, Townsend và Gray.

Cách chơi tương đồng với Aston Villa và Villarreal, Everton sẽ không gặp khó khăn để hạn chế Man United dứt điểm. Hai hậu vệ biên của Quỷ Đỏ cũng thường xuyên dâng cao, bỏ lại khoảng trống lớn ở sau lưng họ.

Mặc dù có lợi thế về chiến thuật, nhưng chấn thương của Calvert-Lewin và Richarlison sẽ là bài toán khó cho HLV Benitez. Thất bại 0-3 trước Aston Villa cũng cho thấy chiến thuật của Benitez không phải là hoàn hảo.

HLV Benitez sẽ phải tìm cách giải bài toàn thiếu Calvert-Lewin và Richarlison

Chuyến hành quân tới Old Trafford cuối tuần này sẽ là thử thách lớn đầu tiên của Benitez. Đội bóng vùng Merseyside thể hiện sự tiến bộ rõ rệt so với mùa giải trước, song các CĐV cũng khó có thể yên tâm, bởi Everton của Ancelotti cũng khởi đầu tốt tương tự rồi sụp đổ nhanh chóng. Chiến thắng trước Manchester United sẽ chứng minh liệu The Toffees có thực sự đủ sức chinh chiến ở mùa giải này hay không.