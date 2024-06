Nhưng tỉ số chưa nói lên tất cả về sức mạnh của đội tuyển Đức mà trên hết là cách họ thắng mới khiến cho thế giới bóng đá ngất ngây.

HLV trẻ + cựu binh = ổn định phòng thay đồ

Sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2022, qua năm 2023, đội tuyển Đức tiếp tục đem lại sự thất vọng cho người hâm mộ khi họ thua quá nhiều, thậm chí thua cả Nhật Bản với tỷ số đậm 1-4, Colombia 0-2 cùng nhiều trận thua khác trước Bỉ 2-3, Ba Lan 0-1, Thổ Nhĩ Kỳ 2-3, Áo 0-2… chuỗi kết quả tệ hại này là không thể chấp nhận được khi Đức là nước chủ nhà vòng chung kết Euro 2024.

Đó là lý do HLV Hansi Flick bị sa thải và người thay thế là HLV trẻ 36 tuổi Julian Nagelsmann - người cũng vừa bị câu lạc bộ Bayern Munich sa thải. Vậy điều gì đã khiến cho đội tuyển Đức hồi sinh từ đầu năm 2024 đến nay?

Nhạc trưởng Toni Kroos

Đó là sự đồng ý quay trở lại đội tuyển quốc gia của nhạc trưởng Toni Kroos. Từ 24-3 đến 8-6, đội tuyển Đức đã lần lượt thắng Pháp 2-0, Hà Lan 2-1, Hy Lạp 2-1 và chỉ hòa một trận 0-0 trước Ukraine. Có một chi tiết đáng chú ý, Kroos thi đấu cả 3 trận thắng, còn trận hòa vào ngày 4-6 thì Kroos vắng mặt do anh vừa đá trận chung kết Champions League 2024 và góp phần quan trọng giúp Real Madrid đăng quang vào này 2-6.

Và, như chúng ta đã biết, 80 phút trên sân trong trận Đức đè bẹp Scotland 5-1, Kroos đã chơi tuyệt vời ra sao, trong đó Kroos có đường chuyền bất ngờ chuyển hướng tấn công từ đó tạo điều kiện cho Kimmich và Wirtz phối hợp với nhau ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Đức.

Tất nhiên cuộc hồi sinh của đội tuyển Đức còn có thêm sự bổ sung cầu thủ chất lượng của hai câu lạc bộ Borussia Dortmund (vào chung kết Champions League 2023-2024) và hiện tượng Bayern Leverkusen với 50 trận bất bại, lập kỷ lục mới của bóng đá châu Âu.

Thế nhưng sự trở lại của Kroos rất quan trọng khi chính HLV Nagelsmann phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng Scotland rằng, Kroos là người đã đem lại sự ổn định trong phòng thay đồ của đội tuyển Đức.

Kinh nghiệm + trẻ trung = tươi mát

Không chỉ có Kroos mà bên cạnh Kroos còn có cựu binh, thủ quân 33 tuổi Ilkay Gundogan, cầu thủ không thể thiếu của Manchester City và hiện nay đang đá cho Barcelona. Bộ đôi Toni Kroos và Ilkay Gundogan đã là bệ phóng để cho 3 chân sút trẻ Jamal Musiala - Kai Havertz - Florian Wirtz bùng nổ, đặc biệt là hai tài năng trẻ Wirtz và Musiala, giống như là cặp song sinh số 10.

Florian Wirtz, 21 tuổi 42 ngày, đã là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn mở tỉ số tại một kỳ Euro, đồng thời cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho tuyển Đức tại đấu trường châu Âu. Trước đó, khi 17 tuổi 15 ngày, Wirtz đã là cầu thủ trẻ nhất của Leverkusen thi đấu tại Bundesliga, và khi 17 tuổi 34 ngày, Wirts đã là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga.

Trong khi đó Jamal Musiala 21 tuổi 3 tháng 20 ngày, tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-0, tiền vệ tấn công của Bayern Munich đá mà như chơi, như nhảy mùa với bóng giữa hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Không phải ngẫu nhiên anh được khoác chiếc áo số 10.

Với Kai Havertz, trung phong cắm mới 25 tuổi, tác giả bàn thắng thứ 3 được coi là người ở giữa thế hệ cựu binh với các tài năng trẻ.

Nhìn lại 5 bàn thắng của tuyển Đức được thực hiện bởi 5 cầu thủ khác nhau gồm: Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Nicolas Fullkrug và Emre Can. Trong đó tiền đạo cắm 31 tuổi Fullkrug và tiền vệ phòng ngự 30 tuổi Emre Can đang đá cho Borussia Dormund. Fullkrug thay Haverts ở phút 63 đã nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 68; Can thay Kroos phút 80, thì ấn định tỉ số chung cuộc 5-1 ở phút 90 + 3.

Thêm một sự thành công khi thay người của HLV Nagelsmann, lão tướng 34 tuổi Thomas Muller được tung vào sân thay tài năng trẻ Musiala, ở phút 74 thì Muller có đường chuyền cho Can ghi bàn.

Liệt kê chi tiết từ cách thay người cho đến người kiến tạo cũng như ghi bàn, chúng ta thấy rõ lực lượng đội tuyển Đức có chiều sâu và đặc biệt các cựu binh và những ngôi sao mới đã sớm tìm được tiếng nói chung. Từ sự hòa hợp đồng điệu này, đội tuyển Đức đã trình làng món Cocktail ngon tuyệt trong ngày khai mạc Euro 2024.