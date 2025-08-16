ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia

ESPN phân tích: “Việt Nam nắm đội hình mạnh, HLV giàu kinh nghiệm và được thi đấu trên sân nhà. Họ là đội duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng từ đầu giải. Thậm chí đội bóng này chưa thua bàn nào. Trong đội hình của họ có nhiều tuyển thủ từng ra sân ở World Cup 2023. Bộ ba Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến đã ghi tới hơn 170 bàn thắng cho đội tuyển.

Đội bóng này có chiều sâu đội hình. HLV Mai Đức Chung có thể xoay tua đội hình xuất phát mà không làm giảm chất lượng thi đấu. Chính vì vậy, khó nói rằng tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến họ, bởi ông Chung đã giữ cho các cầu thủ của mình sung sức trong một hành trình dài”.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của đội là vượt qua chính mình. ESPN viết: “Chắc chắn, kỳ vọng khổng lồ đang đặt lên vai họ. Sau những chiến thắng gần đây của đội tuyển nam ở khu vực Đông Nam Á như ASEAN Cup hay giải U23, người hâm mộ Việt Nam có lẽ sẽ đòi hỏi sự thống trị tương tự ở sân chơi dành cho phái đẹp. Liệu HLV Mai Đức Chung và các học trò của ông có thể chịu được áp lực này hay không? Đó sẽ là yếu tố quyết định đưa họ đến cái đích cuối cùng”.

Việt Nam có lợi thế về sân nhà nhưng đội cũng sẽ chịu áp lực về thành tích

Bên kia chiến tuyến, điểm yếu rõ ràng nhất có thể nhận ra ở U23 Australia chính là yếu tố kinh nghiệm, khi họ chỉ mang theo đội hình U23, thậm chí quá nửa đội là những cầu thủ U20.

“Australia là nền bóng đá mạnh của thế giới. Nhưng ở cấp độ trẻ, họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Điều đó đã được phản ánh trong trận thua Myanmar 1-2 ở ngày ra quân. Rõ ràng, kinh nghiệm là điều mà các cầu thủ của họ còn thiếu. Với tuổi đời còn rất trẻ, liệu U23 Australia có đủ khôn ngoan khi đối đầu với đối thủ giàu kinh nghiệm Việt Nam ?”, ESPN đặt câu hỏi.

