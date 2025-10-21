Tiền đạo người Na Uy - Erling Haaland - vừa bị bắt gặp rời trung tâm huấn luyện của Man City tại Manchester trên chiếc "chiến mã" mới tinh - mẫu xe thể thao cực hiếm, chỉ 1.499 chiếc được sản xuất toàn cầu kể từ tháng 2/2023.

Chiếc Huracán Sterrato sở hữu động cơ V10 5.2 lít, công suất 602 mã lực, có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, tốc độ tối đa 259 km/h, và được thiết kế đặc biệt cho khả năng off-road. Trang web của Lamborghini mô tả: "Huracán Sterrato mang tinh thần phiêu lưu đầy mê hoặc ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỗi chi tiết đều thể hiện cá tính táo bạo của nó". Với mức lương khủng 500.000 bảng/tuần (hơn 17 tỷ đồng), Haaland vốn nổi tiếng là "tay chơi siêu xe" đích thực, khi garage của anh ngập tràn những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Bộ sưu tập xe "không dành cho người yếu tim" của Haaland:

Aston Martin DBX 707 - phiên bản đặc biệt dùng làm xe an toàn cho F1, trị giá 350.000 bảng (hơn 12 tỷ đồng)

Rolls-Royce Cullinan - SUV siêu sang trị giá 300.000 bảng (Hơn 10,5 tỷ đồng)

Porsche 911 GT3 - hơn 160.000 bảng (hơn 5,6 tỷ đồng)

Bugatti hiếm - giá 4 triệu bảng (khoảng 141 tỷ đồng), tốc độ tối đa 445 km/h, cửa mở kiểu "phi thuyền"

Ferrari 812 Competizione Aperta - giới hạn số lượng, 1,9 triệu bảng (hơn 67 tỷ đồng), màu vàng rực rỡ.

Shelby Super Snake F-150 - "quái thú đường phố" trị giá 200.000 bảng (hơn 7 tỷ đồng), ra mắt tại trung tâm huấn luyện Etihad hồi tháng 8.

Ngoài ra còn có Mercedes-Maybach 250.000 bảng (hơn 8 tỷ đồng), Mercedes-AMG One 2,7 triệu bảng (hơn 95 tỷ đồng) và Mercedes GLE Coupe AMG 63 S 130.000 bảng (4,5 tỷ đồng)...

Với BST xe sang trị giá hàng trăm tỷ, Haaland đang được xem là một trong những "tay chơi tốc độ" chịu chi nhất làng bóng đá.

Theo Forbes, anh hiện đứng thứ 5 trong danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025. Không chỉ "cháy" trên đường đua tốc độ, Haaland cũng đang "nổ súng" đều đặn trên sân cỏ với 11 bàn ở Premier League và 3 bàn ở Champions League mùa này.

Haaland's Garage - BST siêu xe đáng ghen tị của "cỗ máy ghi bàn": Từ Bugatti, Ferrari đến Lamborghini, mỗi lần Erling Haaland xuất hiện lại khiến fan phải thốt lên: "Không chỉ ghi bàn, Haaland còn đang thắng cả cuộc đua tốc độ!".