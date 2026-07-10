Erling Haaland tạo hiệu ứng rầm rộ ở World Cup, được so sánh với chuyện tình Taylor Swift - Travis Kelce

Tiền đạo Manchester City đang trở thành một hiện tượng thực sự tại World Cup 2026.

Ở World Cup 2026, Erling Haaland trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở đời sống văn hóa đại chúng tại nước chủ nhà Mỹ.

Theo truyền thông quốc tế, tiền đạo của Manchester City đang dần vượt ra khỏi hình ảnh một ngôi sao bóng đá đơn thuần để trở thành hiện tượng truyền thông. Từ những lần xuất hiện với mũ cao bồi, đi ủng tại Texas, màn ăn mừng "Viking Row" gây sốt cùng tuyển Na Uy cho đến những khoảnh khắc hài hước trong cuộc sống thường ngày, Haaland liên tục phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Sức hút ấy lớn đến mức anh được mời tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" - điều hiếm thấy với một cầu thủ bóng đá đang thi đấu tại World Cup. Nhà báo Sam Lee cho biết đội ngũ của Haaland nhận thấy các thuật toán trên mạng xã hội đang ưu tiên hiển thị những nội dung liên quan đến tiền đạo 25 tuổi vì nhu cầu tìm kiếm và tương tác tăng mạnh.

Haaland phủ sóng rổng rãi bậc nhất World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ông cho rằng hiện tượng này khá giống với những gì từng xảy ra với Travis Kelce vào năm 2023. Sau khi công khai mối quan hệ với Taylor Swift, ngôi sao bóng bầu dục của Kansas City Chiefs nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với cả những người vốn không quan tâm đến thể thao.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng nhận định Haaland tạo nên sức hút theo một cách rất khác. Nếu Kelce nhận được sự chú ý nhờ chuyện tình với ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới, thì tiền đạo người Na Uy chinh phục công chúng bằng chính màn trình diễn trên sân cỏ và cá tính khác biệt.

World Cup 2026 chính là bệ phóng giúp Haaland bùng nổ. Chân sút sinh năm 2000 đã ghi 7 bàn sau 5 trận, góp công lớn đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết. Bên cạnh những bàn thắng, Haaland còn liên tục tạo ra các khoảnh khắc lan truyền trên TikTok và Instagram với những hoạt động bên lề đầy hài hước. Chính những "side quest" - cách gọi vui dành cho các trải nghiệm ngoài bóng đá - đã giúp anh tiếp cận thêm hàng triệu người hâm mộ mới, đặc biệt là giới trẻ tại Mỹ.

Cuối tuần này, Haaland sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm khi Na Uy chạm trán tuyển Anh ở vòng tứ kết. Với phong độ ghi bàn ổn định cùng sức hút ngày càng lớn ngoài sân cỏ, tiền đạo của Manchester City được kỳ vọng sẽ tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất của World Cup 2026.