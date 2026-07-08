Erling Haaland nhận tin dữ, nhiều cầu thủ Na Uy đổ bệnh chỉ vài ngày trước trận tứ kết World Cup gặp tuyển Anh

ĐT Na Uy lao đao vì dịch bệnh trước đại chiến Anh ở tứ kết World Cup 2026.

Sau chiến thắng gây chấn động 2-1 trước Brazil ở vòng 1/8 nhờ cú đúp của Erling Haaland, tuyển Na Uy đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trước khi bước vào trận tứ kết với tuyển Anh, đội bóng Bắc Âu lại phải đối mặt với một thử thách không hề nhỏ ngoài sân cỏ.

Theo báo chí Na Uy, nhiều cầu thủ trong đội đang gặp vấn đề về sức khỏe sau chuỗi ngày liên tục di chuyển giữa các thành phố của Mỹ. Điều này khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng khi trận đấu với "Tam sư" chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra.

Nhiều thành viên ĐT Na Uy gặp vấn đề sức khoẻ trước tứ kết gặp tuyển ANh (Ảnh: Getty)

Tiền đạo Jorgen Strand Larsen là trường hợp đáng chú ý nhất. Chân sút thuộc biên chế Crystal Palace từng bị sốt, phải nghỉ tập trước trận ra quân gặp Iraq và sau đó không được sử dụng dù có tên trong danh sách đăng ký.

Bên cạnh đó, Marcus Holmgren Pedersen - người ghi bàn vào lưới Senegal ở vòng bảng - cũng không thể ra sân trong trận thắng Brazil vì lý do tương tự.

HLV Stale Solbakken cũng liên tục ho trong buổi họp báo gần đây, cho biết tình trạng bệnh không quá nghiêm trọng nhưng xuất hiện ở nhiều thành viên trong đội.

"Chỉ có Jorgen bị sốt. Tuy nhiên, một số người khác cũng bị ho và khàn tiếng. Chúng tôi phải di chuyển liên tục, thường xuyên ở trong môi trường điều hòa và bay giữa nhiều thành phố. Với hơn 50 thành viên trong đoàn, việc có vài người bị ốm cũng là điều khó tránh khỏi", chiến lược gia 58 tuổi chia sẻ.

ĐT Na Uy được kì vọng sẽ viết tiếp hành trình cổ tích tại World Cup năm nay (Ảnh: Getty)

Kể từ đầu giải, Na Uy đã liên tục thay đổi địa điểm thi đấu với hành trình kéo dài qua Boston, New Jersey, trở lại Boston, sau đó đến Dallas rồi quay về New Jersey trước khi bay tới Miami để chuẩn bị cho trận tứ kết.

Sau chiến thắng trước Brazil, truyền thông Na Uy cũng đặt câu hỏi về việc các cầu thủ được phép ra ngoài ăn mừng. Tuy nhiên, HLV Solbakken khẳng định toàn đội chỉ được tận hưởng chiến thắng trong giới hạn cho phép và bác bỏ ý kiến cho rằng các học trò đã "xả hơi quá đà".

Hiện chưa rõ có bao nhiêu cầu thủ đang gặp triệu chứng ho và khàn tiếng. Toàn đội Na Uy sẽ có ba ngày tại Miami để hồi phục trước khi bước vào cuộc đối đầu với tuyển Anh.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển Anh có sự chuẩn bị thuận lợi hơn sau khi đánh bại Mexico 3-2 ở vòng 1/8. HLV Thomas Tuchel đã cho các học trò nghỉ hai ngày để hồi phục thể lực. Dù vậy, "Tam sư" cũng chịu tổn thất khi Jarell Quansah bị treo giò vì thẻ đỏ, còn Reece James vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.