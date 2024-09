Erling Haaland bất lực trước Kazakhstan

Erling Haaland im tiếng trước khung thành Kazakhstan khi Na Uy bị cầm hòa 0-0 tại Nations League.

Na Uy chiếm ưu thế khi nắm giữ 65% thời gian kiểm soát bóng, và tung ra 19 cú sút - so với 4 cú sút của Kazakhstan. Tuy nhiên, họ đã không thể ghi bàn trong ngày mà niềm hy vọng số 1 Haaland hoàn toàn bị hóa giải. Sau khi ghi 7 bàn trong 3 trận đầu tiên tại Premier League, bao gồm lập hat-trick liên tiếp tại, Haaland không thể sút trúng đích trong 4 nỗ lực của mình trong trận đấu vào thứ Sáu.

Vào thứ Tư, Haaland nằm trong số 30 cầu thủ được đề cử cho giải Quả bóng Vàng. Haaland là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Na Uy với 6 pha lập công trong mỗi 2 kỳ UEFA Nations League gần đây nhất. Nhìn chung, anh đã có 31 bàn trong 34 trận đấu cho Na Uy. Chân sút 24 tuổi vẫn chờ thêm để có 2 bàn nữa nhằm sánh ngang với kỷ lục gia của Na Uy là Jorgen Juve, người đã ghi 33 bàn từ năm 1928-37.

Na Uy nằm ở League B Bảng 3 của Nations League, trong một bảng đấu với Áo và Slovenia - những đội đã hòa 1-1, sau khi cả 2 đội này đều tiến vào vòng loại trực tiếp của Euro 2024.

Craig Bellamy ra mắt khá tốt với tư cách là HLV đội tuyển Xứ Wales.

Tại League B Bảng 4, đội vào tứ kết Euro 2024 là Thổ Nhĩ Kỳ đã cầm hòa may mắn 0-0 tại Xứ Wales sau khi phải chơi nửa giờ cuối với 10 người, với việc Baris Alper Yilmaz bị đuổi khỏi sân vì 2 thẻ vàng. Cựu đội trưởng đội tuyển Xứ Wales, Craig Bellamy đã ra mắt với tư cách là HLV đội tuyển Xứ Wales - vai trò huấn luyện viên cấp cao đầu tiên của ông.

Trận đấu cuối cùng của Bellamy với tư cách là một tiền đạo hàng đầu diễn ra cách đây 10 năm, cho CLB thời thơ ấu Cardiff City đấu với Chelsea, nơi Mohamed Salah tỏa sáng và Fernando Torres ghi bàn thắng quyết định. Giờ đây, một tiền đạo ngôi sao chính là mảnh ghép duy nhất còn thiếu đối với đội bóng do Bellamy dẫn dắt. Thống kê đến cuối trận, Xứ Wales đã có gấp đôi số đường chuyền so với Thổ Nhĩ Kỳ, gần gấp đôi số lần chạm bóng, kiểm soát bóng gần 70% và tung ra 15 cú sút so với 5 của đội khách… “Tin tôi đi, đây đã là điều tệ nhất mà chúng ta phải trải qua”, Bellamy nói sau đó. “Chúng ta càng học hỏi, càng dành nhiều thời gian bên nhau, học những chi tiết nhỏ hơn, thì sẽ còn nhiều điều hơn nữa”.

Ở trận đấu còn lại của Bảng 4, Iceland đã đánh bại Montenegro với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Orri Steinn Oskarsson và Jon Dagur Thorsteinsson.

Tại League C. Romania đã giành chiến thắng 3-0 trước Kosovo, và Síp đã đánh bại Lithuania với tỷ số 1-0.