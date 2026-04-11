Enzo Fernandez vắng mặt trận gặp Man City dù đã xin lỗi Rosenior

Enzo Fernandez sẽ không có tên trong trận Chelsea – Manchester City

Fernandez đã bị loại khỏi đội hình Chelsea trong trận thắng Port Vale 7-0 ở tứ kết Cúp FA cuối tuần trước, sau khi gây chú ý với những bình luận về tương lai của mình. Trong thời gian thi đấu quốc tế, Enzo Fernandez ám chỉ rằng anh có thể rời Chelsea sau World Cup và nói rằng nếu có thể sống ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới, anh sẽ chọn Madrid.

Rosenior cho biết những bình luận đó đã "vượt quá giới hạn" và dự định sẽ loại anh khỏi đội hình trong hai trận đấu, nhưng phía Fernandez đã phản ứng giận dữ trước hình phạt này, với người đại diện Javier Pastore nói rằng hình phạt là "không công bằng".

Tại cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu, Rosenior cho biết cả ông và ban lãnh đạo Chelsea đều sẵn sàng bỏ qua sự việc này, nhưng điều đó chỉ đến sau trận đấu Chủ nhật. Rosenior nói: “Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt – tôi đã có ba hoặc bốn cuộc trò chuyện với Enzo. Cậu ấy đã xin lỗi tôi và CLB, và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó sau trận đấu quan trọng vào Chủ nhật.

“Đây là một cuộc gặp gỡ nghiêm túc về một vấn đề rất nghiêm trọng. Enzo, trên mọi bước đường, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tính cách hay con người của cậu ấy. Tôi tin rằng mọi người đều mắc sai lầm. Nhưng bạn không thể bỏ qua hình phạt cho sai lầm đó. Chúng tôi đã đưa ra hình phạt, tôi đã đưa ra quyết định. Điều tôi muốn cho Enzo là cậu ấy sẽ tiếp tục có một sự nghiệp xuất sắc.

“Cậu ấy sẽ không thi đấu vào Chủ nhật. Nhưng hy vọng sau đó cậu ấy sẽ là một phần quan trọng của đội trong thời gian tới. Vẫn còn một vài trở ngại cần vượt qua mà tôi sẽ không đi sâu vào. Tôi muốn mọi cầu thủ thực sự tập trung vào giai đoạn cuối mùa giải quan trọng này. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Nó không phải về cá nhân. Có những giá trị và văn hóa nhất định mà tôi tin tưởng, nếu thực hiện đúng, sẽ làm cho đội bóng mạnh mẽ hơn".

Fernandez đã thực hiện nhiều đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự đối phương hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League mùa này (41), nhưng vì anh ấy sẽ vắng mặt một lần nữa, Chelsea phải tìm một nguồn sáng tạo khác. Người đá cặp thường xuyên với cầu thủ người Argentina ở tuyến giữa, Caicedo, đã tham gia vào 78 pha tấn công dẫn đến cú sút ở Premier League mùa này, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào khác của The Blues.

Chelsea hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League sau khi thua 3 trong 4 trận gần nhất trước loạt trận quốc tế, mặc dù họ đã được tiếp thêm động lực nhờ việc xác nhận rằng nước Anh sẽ có 5 suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Rosenior nói thêm: "Tôi không nghĩ một ảo thuật gia nào có thể khiến đội bóng trông như tôi muốn, trong khoảng thời gian tôi có được cho đến nay. Bất kỳ HLV nào đến vào tháng Giêng – bạn sẽ phải đối mặt với 20 trận đấu trong 10 tuần. Bạn phải cố gắng làm quen với các cầu thủ, cố gắng đánh giá họ. Điều đó khó khăn với bất kỳ ai. Đối với tôi, điều quan trọng là tận dụng thời gian một cách tốt nhất có thể. Tôi biết mình muốn đội bóng trông như thế nào. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng điều đó không thể đánh đổi bằng việc hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn. Việc giành vé tham dự Champions League là tất cả những gì chúng ta có thể tập trung vào lúc này".