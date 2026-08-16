Enzo bị la ó dữ dội ở Chelsea

Enzo Fernandez mắc kẹt trong "cơn phẫn nộ" của CĐV Chelsea.

Bầu không khí tại Stamford Bridge trong trận giao hữu mới đây giữa Chelsea và Real Sociedad đã trở nên vô cùng gượng gạo khi Enzo Fernandez chính thức tái xuất. Tiền vệ người Argentina trở lại thi đấu sau khi mốc thời hạn chót ngầm mà The Blues đặt ra cho các câu lạc bộ muốn chiêu mộ anh với mức giá 120 triệu bảng trôi qua mà không nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào.

Ngay từ trước giờ bóng lăn, những tiếng la ó ngập tràn khán đài đã xuất hiện khi tên của á quân World Cup được xướng lên trong danh sách dự bị. Bầu không khí càng trở nên kỳ quặc ở thời điểm Fernandez được tung vào sân thay cho Reece James và đeo băng đội trưởng trong 30 phút cuối trận. Một bộ phận CĐV liên tục la ó bất mãn mỗi khi tiền vệ này chạm bóng.

Enzo bị la ó ở Chelsea (Ảnh: Getty)

Tình cảnh phức tạp của Fernandez tại London bắt nguồn từ tuyên bố vào tháng 3 vừa qua, khi anh công khai ước mơ được khoác áo Real Madrid. Động thái này từng khiến HLV trưởng khi đó là Liam Rosenior phật ý và gạt anh khỏi đội hình hai trận liên tiếp. Dù Manchester City là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này trong mùa hè, mức giá quá cao mà Chelsea đưa ra đã khiến các đối tác chùn bước. Dù vậy, thị trường chuyển nhượng mở cửa đến ngày 1/9 vẫn để ngỏ khả năng một thương vụ bom tấn có thể kích hoạt vào phút chót. Bên cạnh đó, thái độ gay gắt của một bộ phận người hâm mộ Anh còn đến từ những tranh cãi về hành vi thiếu tinh thần thể thao của tuyển Argentina tại kỳ World Cup vừa qua.

Mặc cho áp lực tâm lý dữ dội từ khán đài, Fernandez vẫn thi đấu điềm tĩnh và kiểm soát tốt khu vực trung tuyến. Đến phút 90, làn sóng phản đối dần hạ nhiệt khi khán đài Matthew Harding vang dội những tiếng pháo tay ủng hộ tình huống đá phạt chệch xà ngang của tiền vệ này.

Trận giao hữu khép lại với màn thể hiện ấn tượng của các tân binh và nhân tố chủ lực. Morgan Rogers đóng góp một bàn thắng, trong khi chân sút Joao Pedro tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ, giúp Chelsea có bước đà thuận lợi trước trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Fulham vào ngày 24/8 tới.