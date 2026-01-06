Endrick tạm rời Real Madrid vì giấc mơ World Cup

Endrick hy vọng việc chuyển đến Lyon sẽ giúp anh trở lại đội tuyển Brazil và hoàn thành giấc mơ tham dự World Cup 2026.

Tiền đạo 19 tuổi chỉ chơi 99 phút cho Real Madrid trong nửa đầu mùa giải này, khi không thể thuyết phục được HLV mới Xabi Alonso tin tưởng anh như mùa giải trước dưới thời Carlo Ancelotti. Chính vì sự sa sút này mà Endrick chỉ ra sân một lần cùng đội tuyển Brazil trong năm 2025, dù trước đó đã chơi 11 trận cho đội tuyển áo màu vàng xanh vào năm 2024, năm anh chuyển đến Tây Ban Nha từ CLB Palmeiras ở quê nhà.

“Mục tiêu của tôi là giúp Lyon, được ra sân và giành chiến thắng”, Endrick nói với các phóng viên trước trận ra mắt dự kiến của anh cho đội bóng Ligue 1 gặp Lille tại Cúp nước Pháp cuối tuần này. “Là người Brazil, ai cũng mơ ước được chơi cho đội tuyển quốc gia. Gần đây tôi chưa được gọi vào đội tuyển, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để được trở lại”.

Endrick tiết lộ anh gia nhập Lyon theo dạng cho mượn là nghe theo lời khuyên của Ancelotti - HLV cũ ở Real Madrid và hiện tại đang dẫn dắt đội tuyển Brazil. “Vâng, tôi đã nói chuyện với Carlo về điều đó. Ông ấy đã hướng dẫn tôi những gì tôi có thể làm, những gì tôi cần làm để cải thiện, và điều đó thực sự khiến tôi cảm động”, Endrick chia sẻ thêm. “Lời khuyên của ông ấy là rời Real Madrid, để được ra sân thi đấu, để phát triển bóng đá của mình, để đến nơi tôi có thể chơi bóng, nơi tôi có thể hạnh phúc. Tất nhiên, quyết định này là của tôi, nhưng Carlo đóng một vai trò, bởi vì ông ấy là HLV tuyệt vời”.

Endrick tiết lộ gia nhập Lyon theo dạng cho mượn là nghe theo lời khuyên của HLV Carlo Ancelotti.

Endrick gia nhập Lyon, đội bóng đang có sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha, Paulo Fonseca và đang đứng thứ 5 tại Ligue 1, chỉ cách 2 điểm so với vị trí thứ 3. Sự hiện diện của Fonseca tại CLB cũng là một yếu tố quan trọng. “Việc ban huấn luyện toàn người Bồ Đào Nha là một điều rất tốt, bởi vì tôi đã từng được huấn luyện bởi một người Bồ Đào Nha, Abel Ferreira, tại Palmeiras”, Endrick nói. “Điều đó tốt cho tôi, bởi vì tôi biết cách họ làm việc. Đó là một điểm cộng”.

Endrick bắt đầu sự nghiệp tại Palmeiras ở Sao Paulo, ghi được 21 bàn thắng trong 82 trận đấu và có được một bước chuyển “trong mơ” đến Madrid. Mùa giải trước dưới thời Ancelotti, Endrick đã ghi được 7 bàn thắng trong 37 trận đấu và gây ấn tượng với tốc độ và khả năng rê bóng của mình. Anh có thể tái ngộ Ancelotti vào cuối năm nay tại World Cup. Endrick đã ghi 3 bàn thắng cho tuyển Brazil vào năm ngoái, bao gồm cả bàn thắng vào lưới các đội tuyển lớn như Anh và Tây Ban Nha.