Em út U23 Việt Nam xúc động nhớ ngày mẹ ở trọ, làm thuê nuôi con học bóng đá

Trong cuộc phỏng vấn trên FPT Play sau khi U23 Việt Nam trở về từ giải U23 châu Á 2026 , tiền đạo Lê Phát cho biết đằng sau thành công của anh là sự đồng hành âm thầm của người thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ. Với Lê Phát, chặng đường theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp có bóng dáng của mẹ - người luôn sát cánh, động viên, và sẵn sàng hy sinh cho ước mơ bóng đá của anh.

“Mẹ là người rất quan trọng đối với em. Không chỉ là người nuôi dạy, mà còn là người đồng hành cùng em suốt quãng đường sự nghiệp” , Lê Phát chia sẻ. Khi còn nhỏ, anh chưa ý thức hết những hy sinh ấy. Chỉ đến khi lớn hơn, nhớ lại nhớ lại những ký ức, những kỷ niệm tưởng chừng rất đỗi bình thường, Lê Phát mới cảm nhận trọn vẹn sự bền bỉ và yêu thương mà mẹ đã dành cho mình.

Thời điểm Lê Phát nổi lên trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, mạng xã hội lan toả câu chuyện xúc động về người mẹ ở nhà trọ, đi làm thuê nơi đất khách đồng hành với con trai trong những năm đầu học làm cầu thủ. Khi đó, mẹ Lê Phát từ Tây Nguyên đưa con xuống Cần Thơ dự tuyển vào lò đào tạo PVF. Sau đó, mẹ lại ngược ra Bắc mưu sinh bằng cac công việc rửa bát thuê, phụ quán ăn trong những năm con học nghề cầu thủ.

Có những giai đoạn tưởng chừng như mọi thứ chững lại, đặc biệt là khi Lê Phát gặp chấn thương. Đó là khoảng thời gian không dễ dàng với một cầu thủ trẻ, nhưng cũng chính lúc ấy, vai trò của người mẹ càng trở nên rõ nét. Theo chia sẻ của tiền đạo sinh năm 2007, mẹ thường xuyên đến thăm sau các buổi tập, dành thời gian trò chuyện, động viên và giúp anh giữ được tinh thần tích cực.

"Gần đây những hình ảnh ấy được nhắc lại gợi cho em nhớ về khoảng thời gian ấy. Em thấy rất biết ơn và trân trọng mẹ em trong từng khoảnh khắc", Lê Phát chia sẻ.

Mẹ là người đồng hành cùng Lê Phát trong suốt chặng đường phấn đấu vì sự nghiệp sân cỏ của anh. (Nguồn: VFF)

"Mẹ luôn đến thăm và động viên em mỗi khi kết thúc buổi tập. Vào những ngày nghỉ, mẹ cũng đến trung tâm. Mẹ đưa em ra ngoài đi dạo và hai mẹ con cùng ngồi tâm sự với nhau" , Lê Phát chia sẻ.

Cầu thủ trẻ cũng nhắc lại câu nói của mẹ làm anh nhớ nhất: “Mẹ luôn nhắc tôi phải nỗ lực với con đường mình đã lựa chọn. Đây là đam mê của bản thân, thì cần kiên trì theo đuổi đến cùng” . Những lời động viên giản dị ấy đã trở thành động lực để anh vượt qua áp lực và tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp.

Sau khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng châu Á, Lê Phát cho biết gia đình, đặc biệt là mẹ, đã rất xúc động trước thành tích này. Với anh, đó không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là sự đền đáp cho những năm tháng nỗ lực của cả bản thân và gia đình phía sau.

Dù đã đạt được những dấu mốc quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Lê Phát khẳng định chặng đường phía trước vẫn còn dài. Anh cho biết sẽ tiếp tục tập trung tập luyện, thi đấu và hoàn thiện bản thân, với mong muốn gặt hái thêm nhiều thành công và mang lại niềm tự hào cho gia đình.