Em trai giành HCV SEA Games, Ánh Viên nói lời xúc động

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn đã mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp khi xuất sắc về nhất nội dung 400m hỗn hợp nam tại SEA Games 33, vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên. Đây cũng là huy chương vàng thứ 23 của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Quang Thuấn giành huy chương vàng SEA Games 33

Ánh Viên tự hào về em trai

Trong ngày thi đấu 12/12, vận động viên 19 tuổi tạo dấu ấn khi cán đích với thời gian 4 phút 19 giây 98, lần đầu bước lên bục cao nhất sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp chỉ giành huy chương bạc hoặc đồng.

Ngay sau khi Quang Thuấn được xướng tên ở vị trí số một, Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân:

"Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước".

Ánh Viên chia sẻ trên trang cá nhân sau khi Quang Thuấn giành HCV SEA Games

Quang Thuấn tiết lộ lời dặn của chị gái

Chia sẻ sau khi giành HCV, Quang Thuấn cho biết: "Hiện tại tôi rất vui và hãnh diện khi đại diện cho Việt Nam tại SEA Games 33. Thật sự khi bước vào cự li này, tôi không đặt áp lực nhiều mà muốn thắng bản thân mình. Huy chương vàng rất có ý nghĩa với tôi. Tôi đã rất vui khi có thể mang về một tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam và góp công cho đất nước".

Trước khi SEA Games diễn ra, chị Ánh Viên gọi điện động viên tôi và nói hãy cố gắng hết sức. Khi đạt huy chương, tôi muốn dành tặng cho đất nước và tặng người hâm mộ, thầy cô và gia đình. Đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi ", Nguyễn Quang Thuấn thổ lộ.

Ở nội dung 400m hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên về nhì với thành tích 4 phút 25 giây 45, giúp đội tuyển bơi Việt Nam chiếm trọn hai vị trí cao nhất. Trước đó, Quang Thuấn cũng giành huy chương đồng nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.