Em trai Ánh Viên ngoạn mục giành HCV: “Trước SEA Games, chị Viên gọi và chỉ nói đúng một câu này”

“Hiện tại tôi rất vui và hãnh diện khi mang về HCV cho Việt Nam tại SEA Games 33. Thật sự khi bước vào dự thi, tôi không đặt áp lực nhiều mà muốn thắng bản thân mình ở kì đại hội này.

Tấm huy chương vàng rất có ý nghĩa với tôi. Tôi rất vui khi có thể mang về một tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam và góp công cho đất nước”, Nguyễn Quang Thuấn chia sẻ sau khi về nhất ở cự ly 400m hỗn hợp nam vào tối nay (12/12).

Đặc biệt, VĐV sinh năm 2006 cũng tiết lộ cuộc gọi với người chị ruột Nguyễn Thị Ánh Viên: ”Trước khi SEA Games diễn ra, chị Ánh Viên gọi điện động viên tôi. Chị không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi hãy cố gắng hết sức để chiến thắng bản thân mình.

Khi đạt huy chương, tôi muốn dành tặng cho đất nước và tặng người hâm mộ, thầy cô và gia đình. Đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Quang Thuấn hạnh phúc với tấm HCV SEA Games cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp.

Quang Thuấn và Hưng Nguyên mang về 1 HCV, 1 HCB cho tuyển Việt Nam.

Quang Thuấn về nhanh hơn đàn anh Hưng Nguyên gần 6s.

Ở tuổi 19, Quang Thuấn xuất sắc về nhất cự ly 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 18 giây 98, qua đó có tấm HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, đàn anh Trần Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung này ở kỳ SEA Games trước, đành chấp nhận HCB với thời gian 4 phút 25 giây 45.

“Tôi đã làm được điều mà tôi mong muốn dù tôi không đặt nặng thành tích cho bản thân. Tôi còn nội dung nữa tại SEA Games 33 là 200m bướm và sẽ cố gắng hết mình".