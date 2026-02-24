Em trai Ánh Viên - Nam thần bơi lội thế hệ mới Quang Thuấn đi bơi thì cực phẩm, tập luyện tết lại cực "lầy"

Quang Thuấn gây cười ngày tết (Video: TTNV)

Dù dân tình đã trở lại nhịp bận rộn sau kì nghỉ tết toàn bánh chưng, thịt kho và những cuộc hẹn đầu năm, mới đây, Quang Thuấn - em trai của "kình ngư vàng" Ánh Viên - lại khiến mạng xã hội được phen cười lăn vì một clip tập thể thao ngày tết có phần… khó hiểu.

Trong video được chia sẻ, chàng trai trẻ xuất hiện với thân hình săn chắc, cơ bụng nổi rõ 8 múi, nhưng cách tập luyện thì lại khiến netizen phải dụi mắt. Không phải chống đẩy, plank hay nâng tạ quen thuộc, anh chàng chỉ đơn giản là trải thảm ra sàn chuẩn bị tập luyện nhưng lại nằm ngủ, thậm chí kéo cả chăn ra đắp.

Dòng chữ trong clip còn hài hước: "Thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe ngày Tết", như một lời tuyên ngôn cho quyết tâm giữ dáng giữa mùa ăn uống thả ga, nhưng hành động lại chuẩn các "sâu lười".

Điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ không chỉ là bài tập hài hước của Quang Thuấn, mà là kết quả quá thuyết phục. Dù video tập luyện có phần gây cười, nhưng body của Quang Thuấn lại hoàn toàn không đùa được: cơ ngực nở, vai rộng, bụng 8 múi rõ nét.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới clip: "Tập thế này mà vẫn 8 múi, cứ thấy sai sai", "Cười xỉu mà vẫn phải công nhận body cháy quá", "Nam thần bơi lội thế hệ mới đây rồi!"....

Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười hiền cùng vóc dáng chuẩn vận động viên, Quang Thuấn được nhận xét có visual chẳng kém gì các hot boy thể thao.

"Gen nhà kình ngư" đúng là không phải dạng vừa

Là em trai của Ánh Viên - một trong những VĐV bơi lội xuất sắc nhất Việt Nam - Quang Thuấn thừa hưởng nền tảng thể lực tốt và tinh thần rèn luyện thể thao từ nhỏ. Không khó hiểu khi dù Tết nhất anh chàng vẫn chăm chỉ vận động.

Clip tưởng chỉ mang tính giải trí lại giúp anh chàng ghi điểm mạnh mẽ trong mắt netizen. Vừa hài hước, vừa có body chuẩn chỉnh, lại thêm background "gen nhà kình ngư", Quang Thuấn đang được nhiều người gọi vui là "nam thần bơi lội thế hệ mới".