Em Kim vén váy tập Pickleball 7 ngày/tuần, ngày nhiều nhất 16 tiếng!

Pickleball đã phát triển ở Việt Nam 2 năm qua nhưng độ hot của môn thể thao này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Không chỉ những pha bóng căng thẳng trên sân mà mọi câu chuyện hậu trường phía sau tiếng "pop pop" cũng khiến dân tình dậy sóng. Như mới đây, cái tên "Em Kim vén váy" bất ngờ phủ sóng mạng xã hội khi loạt hình ảnh và clip của cô trên sân pickleball được chia sẻ chóng mặt. Ngoài hành động "vén váy" chơi pickleball gây sốt, "Em Kim" còn gây choáng nhẹ khi tiết lộ chơi pickleball 7 ngày/ tuần, có những hôm chơi đến 16 tiếng/ngày.

"Bây giờ, mình tập 7 ngày/tuần luôn, hôm đánh nhiều nhất là 16 tiếng liên tục, tất nhiên sẽ có khoảng nghỉ nhé. Vì mình định hướng theo bán chuyên, nên việc tập đều đặn là điều rất quan trọng, và mình cũng thuê huấn luyện viên để chuyên nghiệp, nghiêm túc với đam mê này nhất có thể", Em Kim hé lộ.

Điều thú vị là chỉ cách đây 1 năm, mạng xã hội cũng từng "nổ tung" vì hot girl Milan Phạm khoe chơi pickleball 8 tiếng mỗi ngày. Thời điểm đó, đa số cho rằng cô nàng có phần đang "nói quá" bởi không ai chơi thể thao phong trào 8 tiếng/ngày. Việc chơi thể thao kéo dài thậm chí còn phản tác dụng, không tốt cho sức khỏe. Và giờ đây, "Em Kim" còn gây bất ngờ hơn vì khối lượng tập luyện, chơi pickleball gấp đôi đến 16 tiếng/ngày.

Thông thường, việc tập luyện cường độ cao như vậy gần như không xảy ra trong thể thao chuyên nghiệp. Ngay cả vận động viên đỉnh cao ở các môn có cường độ cao như tennis, cầu lông hay bóng đá, cũng chỉ tập trung khoảng 5–8 tiếng mỗi ngày, chia thành hai buổi sáng và chiều, và luôn có thời gian nghỉ phục hồi, trị liệu, ăn uống, ngủ ngắn. Việc tập liên tục hơn 10 tiếng có thể khiến cơ bắp quá tải, nguy cơ chấn thương hoặc kiệt sức tăng mạnh.

Với pickleball, đây là môn thể thao đòi hỏi di chuyển liên tục, phản xạ nhanh và phối hợp tay, mắt chính xác, nên việc chơi 16 tiếng kể cả có quãng nghỉ cũng thực sự là một con số rất "khủng".

Cô nàng gây choáng nhẹ khi hé lộ lịch trình tập luyện cực căng

"Em Kim" tên thật là Hoàng Kim sinh năm 2004, sinh sống tại TP.HCM, cô bắt đầu đến với pickleball cách đây chưa lâu nhưng nhanh chóng tìm thấy niềm yêu thích đặc biệt. Trước đó, Kim từng chơi nhiều bộ môn khác như tennis, chạy bộ và golf, song khi chơi picklebal vừa vui, lại giúp giảm cân nên cô nàng quyết định gắn bó với môn thể thao này.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng chính việc tập luyện kiên trì đã giúp mình giảm từ gần 70 kg xuống còn 52 kg chỉ sau ba tháng.

"Không giấu gì mọi người, trước khi chơi pickleball, mình nặng gần 70kg, nhưng chỉ sau 3 tháng tập đều, mình giảm xuống còn 52kg. Mình lấy lại được vóc dáng và sự tự tin, điều mà trước đó mình từng đánh mất. Cơ thể mình cũng trở nên khỏe khoắn, năng động hơn", "Em Kim" chia sẻ.