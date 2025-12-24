Em gái Messi gặp tai nạn nghiêm trọng, phải hoãn đám cưới gấp, danh thủ túc trực bên cạnh

Những ngày qua, người hâm mộ Lionel Messi không khỏi lo lắng trước thông tin Maria Sol Messi - em gái ruột của siêu sao người Argentina - vừa gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi đang sinh sống tại Mỹ. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Maria đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới được mong chờ, buộc cô phải đưa ra quyết định đầy tiếc nuối: hoãn hôn lễ vô thời hạn để tập trung điều trị và hồi phục sức khỏe.

Theo truyền thông Argentina, Maria Sol gặp tai nạn khi tự lái xe tại Miami. Do bị choáng và mất kiểm soát, chiếc xe đã va chạm mạnh khiến cô bị gãy 2 đốt sống, chấn thương cổ tay và gót chân, đồng thời còn bị một vết bỏng khá nặng ở tay. Ngay sau tai nạn, em gái Messi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng phải theo dõi sát sao, các bác sĩ xác nhận quá trình hồi phục sẽ kéo dài và cần tuyệt đối hạn chế vận động mạnh.

Lionel Messi cùng em gái María Sol Messi. (Ảnh: @leonela_fam)

Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mức độ chấn thương được đánh giá là khá nghiêm trọng. Chính vì vậy, đám cưới của Maria Sol với bạn trai lâu năm - dự kiến diễn ra vào đầu năm tới - đã buộc phải hoãn lại, để cô có thời gian tập trung chữa trị và phục hồi hoàn toàn.

Được biết, sau giai đoạn điều trị ban đầu tại Mỹ, Maria Sol đã trở về Argentina để tiếp tục nghỉ ngơi bên gia đình. Lionel Messi và người thân luôn túc trực, đồng hành cùng cô trong suốt quá trình hồi phục. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời động viên, mong em gái Messi sớm bình phục và có thể trở lại với cuộc sống thường ngày.

Tai nạn bất ngờ xảy đến đúng thời điểm hạnh phúc cận kề khiến không ít người xót xa, nhưng với gia đình Messi, sức khỏe vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.