Xuất hiện tại RHS Show của NTK Chung Thanh Phong, Đặng Thanh Giang tiếp tục trở thành tâm điểm nhờ gương mặt lai Tây xinh đẹp và vóc dáng nổi bật.

Sau khi gây chú ý với hành trình đi casting người mẫu và liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang, Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - tiếp tục góp mặt trên sàn diễn RHS Show của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

Trong đoạn video hậu trường được chia sẻ, Thanh Giang diện set đồ đen ôm sát gồm áo crop top và quần cạp cao, khoe vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo thon gọn. Mái tóc dài buông tự nhiên kết hợp lối trang điểm nhẹ giúp cô toát lên vẻ đẹp trong trẻo, được nhiều người ví như "búp bê sống". Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, cô vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin và gương mặt mang đậm nét lai Tây.

Nguồn: Vietnam International Fashion Week Official

Nguồn: Vietnam International Fashion Week Official

Nếu visual vốn đã là "điểm cộng" quen thuộc của Thanh Giang thì lần này, điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ lại nằm ở kỹ năng trình diễn. Quan sát màn catwalk có thể thấy em gái Đặng Văn Lâm đã có sự cải thiện đáng kể so với những lần xuất hiện trước. Cô giữ nhịp bước đều, dáng đi chắc chắn hơn, phần vai và cánh tay thả lỏng tự nhiên thay vì còn gượng như trước. Biểu cảm gương mặt cũng ổn định hơn, giúp tổng thể màn trình diễn trở nên cuốn hút.

Dưới đoạn video, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sự tiến bộ của Thanh Giang. Không ít ý kiến cho rằng cô đã tự tin hơn khi làm chủ sàn diễn và ngày càng ra dáng một người mẫu chuyên nghiệp.

Nguồn: Vietnam International Fashion Week Official

Nguồn: Vietnam International Fashion Week Official

Bên cạnh khoảnh khắc trên runway, hình ảnh Thanh Giang trong thiết kế váy trắng hai dây cũng nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ. Bộ váy tôn lên vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng cùng gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao và đôi mắt sâu đặc trưng. Visual ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng giúp cô tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, sở hữu chiều cao nổi bật và vẻ đẹp lai Việt - Nga. Cô là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm và bắt đầu nhận được sự quan tâm khi thử sức với lĩnh vực người mẫu. Thời gian gần đây, Thanh Giang liên tục tham gia casting các show thời trang lớn, trong đó có RHS Show của Chung Thanh Phong, cho thấy sự nghiêm túc với con đường mình theo đuổi.

Việc xuất hiện đều đặn trên các sàn diễn cũng giúp Thanh Giang tích lũy thêm kinh nghiệm. Dù vẫn còn nhiều cơ hội để hoàn thiện kỹ năng, màn trình diễn tại RHS Show cho thấy cô đã có bước tiến rõ rệt về phong thái và khả năng catwalk. Với lợi thế ngoại hình nổi bật cùng sự đầu tư nghiêm túc, em gái Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trong làng mốt Việt.