Em gái chân dài của thủ môn Lâm Tây lột xác ngoại hình táo bạo, còn đâu vẻ nàng thơ thường thấy

Tạm rời xa hình ảnh nữ tính, dịu dàng thường thấy, Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Văn Lâm vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong bộ ảnh mới đầy ma mị với rắn. Cô nàng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi sự thay đổi 180 độ.

Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là chiếc vòng cổ với rắn thật quấn quanh cổ, kết hợp cùng trang sức và váy cổ yếm khoét sâu. Hình ảnh này mang đến vẻ đẹp vừa quyền lực, vừa có phần nổi loạn, giúp cô nàng khoe trọn những đường nét sắc sảo của gương mặt lai Nga - Việt. Thần thái tự tin, ánh mắt lạnh lùng của Thanh Giang trong bộ ảnh được đánh giá không thua kém gì các người mẫu chuyên nghiệp lâu năm.

Loạt ảnh gây chú ý mới đây của Thanh Giang

Hành trình bước ra khỏi danh xưng “em gái Lâm Tây”

Dù nhận được nhiều sự chú ý từ sớm nhờ danh tiếng của anh trai, nhưng Đặng Thanh Giang đang dần khẳng định lối đi riêng trong nghề mẫu. Ở tuổi 19, cô sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng, đạt mức 1m77. Trước khi chính thức lấn sân vào làng mốt, Thanh Giang từng có thời gian dài học múa. Nền tảng này giúp cô có được vóc dáng thanh mảnh và khả năng làm chủ cơ thể rất tốt trên sàn diễn. Cô cũng từng gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện tại show thời trang mới đây, nhận được nhiều phản hồi tích cực về những bước catwalk tự tin.

Vóc dáng nuột nà của Thanh Giang

Thanh Giang trước đây với hình ảnh ngọt ngào

Cô bé rất thân với anh trai Văn Lâm

Việc dám thử sức với những concept khó và độc lạ như bộ ảnh với rắn cho thấy Thanh Giang rất nghiêm túc với đam mê thời trang. Cô không ngại làm mới mình để thoát khỏi hình ảnh an toàn, hướng tới xây dựng hình tượng một nghệ sĩ đa năng và cá tính. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và nỗ lực không ngừng nghỉ, Đặng Thanh Giang được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt trong thời gian tới.

Ảnh: IGNV