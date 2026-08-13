Em gái chân dài của thủ môn Đặng Văn Lâm diện váy cưới kiêu sa như công chúa, chiếm trọn spotlight trên sàn catwalk vì visual cực bén

Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - vừa có màn xuất hiện đầy ấn tượng trên sàn diễn của NTK Đỗ Long vào chiều 13/8.

Khoác lên mình bộ váy cưới trắng kiêu sa, người đẹp lai Việt - Nga 19 tuổi Đặng Thanh Giang khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích nhờ visual ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút. Trong hình ảnh mới nhất ghi lại màn trình diễn tại show của NTK Đỗ Long, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm sải bước giữa không gian sang trọng, lãng mạn. Cô diện thiết kế váy cưới trắng với phần corset ôm sát cơ thể, tạo điểm nhấn ở vòng eo, trong khi phần chân váy được dựng phom cầu kỳ với những lớp vải xếp nếp mềm mại, kéo dài thướt tha.

Thiết kế giúp Thanh Giang khoe trọn lợi thế hình thể với bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Đặc biệt, phần thân váy được tạo hình như những cánh hoa xếp lớp khiến tổng thể càng thêm bồng bềnh, đúng chất một nàng công chúa trong ngày trọng đại.

Đặng Thanh Giang gây sốt với visual xinh đẹp trên sàn catwalk mới đây (Ảnh: Đi soi sao đi)

Không chỉ gây chú ý bởi bộ váy bồng bềnh, visual của em gái Đặng Văn Lâm cũng là điểm sáng trên sàn diễn. Thanh Giang để tóc búi gọn, khoe trọn gương mặt thanh tú. Cô kết hợp cùng trang sức ngọc trai và phụ kiện trong suốt trước mặt, tạo nên diện mạo vừa cổ điển, nữ tính nhưng vẫn có nét thời thượng, lai Tây.

Thần thái của người đẹp cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trong từng bước catwalk, Thanh Giang giữ biểu cảm khá lạnh, ánh mắt tập trung và phong thái tự tin. Không còn vẻ bỡ ngỡ của một gương mặt mới thử sức với sàn diễn, em gái Đặng Văn Lâm cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách làm chủ sân khấu.

Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm gây chú ý với vai trò người mẫu (Ảnh: Đi soi sao đi)

Trước màn xuất hiện này, Thanh Giang cũng từng khiến dân tình trầm trồ với loạt hình ảnh hậu trường trước giờ lên sàn. Cô diện một thiết kế satin trắng có phần cổ V sâu, khoe khéo bờ vai và đường xương quai xanh. Lối makeup sắc sảo với eyeliner kéo dài, hàng mi cong cùng đôi môi nude càng làm nổi bật những đường nét lai Việt - Nga của người đẹp.

Visual cực bén của em gái Đặng Văn Lâm (Ảnh: IGNV)

Nếu những hình ảnh đời thường của Thanh Giang mang đến cảm giác trẻ trung, trong trẻo thì khi bước vào thế giới thời trang, cô lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Gương mặt sắc nét, vóc dáng nổi bật và khả năng biến hóa hình ảnh giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Đặng Thanh Giang sở hữu chiều cao khoảng 1,78 m cùng vóc dáng cân đối, có lợi thế lớn khi theo đuổi công việc người mẫu. Cô bắt đầu nhận được sự quan tâm khi thử sức với lĩnh vực thời trang và từng xuất hiện tại các buổi casting dành cho người mẫu trẻ. Trước đó, em gái Đặng Văn Lâm từng tham gia casting cho một số show thời trang. Tại đây, cô gây chú ý nhờ gương mặt sáng và lợi thế hình thể, đồng thời được trao cơ hội thể hiện bản thân thêm để cải thiện kỹ năng trình diễn.

Thanh Giang ở đời thường là cô gái 19 tuổi nhí nhảnh, đáng yêu (Ảnh: TTNV)

Mới bước chân vào nghề người mẫu, em gái thủ môn Lâm Tây nhận về nhiều sự chú ý (Ảnh: TTNV)

Nhan sắc nổi bật của cô nàng lai Việt - Nga (Ảnh: TTNV)

Vóc dáng mảnh mai, cuốn hút của em gái Văn Lâm (Ảnh: TTNV)

Ảnh: TTNV

Sau quá trình chuẩn bị, Thanh Giang đã chính thức bước lên sàn diễn vào chiều 13/8. Khoảnh khắc cô xuất hiện trong bộ váy cưới trắng bồng bềnh nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ hàng ghế khách mời. Từ một cô gái được biết đến với danh xưng em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, Thanh Giang đang từng bước tạo dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang.