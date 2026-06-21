Ecuador bất lực trước Curacao, đội bóng Caribe làm nên lịch sử ở World Cup

Bế tắc trước hàng thủ kiên cường của Curacao, Ecuador bị cầm hòa 0-0 và rơi vào thế khó. Trong khi đó, đại diện Caribe giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Curacao tạo địa chấn, Ecuador bỏ lỡ cơ hội sống còn

Trước trận đấu với Curacao ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026, Ecuador được đánh giá cao hơn hẳn. Đại diện Nam Mỹ buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp sau thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà ở ngày ra quân. Trong khi đó, Curacao vừa trải qua trận thua tan nát 1-7 trước Đức và bị xem là đối thủ dễ chịu nhất bảng.

Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân Arrowhead lại đi ngược mọi dự đoán.

Ecuador kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần có thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Enner Valencia và các đồng đội liên tục dồn ép, song vấp phải một Eloy Room chơi xuất thần trong khung gỗ Curacao. Thủ thành 37 tuổi có tới 15 pha cứu thua, chỉ kém kỷ lục 16 lần cản phá trong một trận đấu tại World Cup.

Sau 7 lần thủng lưới trước Đức, khó ai ngờ trước Ecuador, thủ môn Eloy Room lại hóa thành người hùng với 15 lần cứu thua.

Ở chiều ngược lại, Curacao không chỉ co cụm phòng ngự mà còn nhiều lần khiến hàng thủ Ecuador thót tim bằng những pha phản công sắc bén. Thậm chí, Leandro Bacuna cùng các đồng đội đã ở rất gần bàn thắng trong hiệp hai, buộc thủ thành Hernán Galíndez phải làm việc vất vả.

Sau 90 phút, tỷ số 0-0 được giữ nguyên, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải.

Eloy Room hóa người hùng, Curacao viết nên trang sử mới

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chắc chắn thuộc về thủ môn Eloy Room. Kinh nghiệm và phản xạ tuyệt vời của người gác đền kỳ cựu đã giúp Curacao đứng vững trước sức ép khổng lồ từ Ecuador.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc của Room, Curacao giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Đây cũng là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của nền bóng đá quốc đảo Caribe với dân số chưa đến 200.000 người.

Eloy Room đưa Curacao tới điểm số lịch sử ở World Cup, và mở ra cơ hội đi tiếp.

Điều đáng nói, chỉ vài ngày trước, Curacao còn hứng chịu thất bại 1-7 trước Đức. Tuy nhiên, HLV Dick Advocaat đã giúp các học trò đứng dậy mạnh mẽ để tạo nên cú sốc trước Ecuador.

Ngược lại, Ecuador có lẽ sẽ phải tự trách mình. Đại diện Nam Mỹ kiểm soát thế trận, tung ra nhiều pha dứt điểm nhưng sự vô duyên của hàng công đã khiến họ đánh rơi chiến thắng trong trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

Đức hưởng lợi, bảng E ngã ngũ sớm ngôi đầu

Kết quả hòa giữa Ecuador và Curacao vô tình mang đến niềm vui cho tuyển Đức. Sau khi nhọc nhằn đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 trước đó ít giờ, "Cỗ xe tăng" chính thức giành ngôi đầu bảng E sớm một lượt đấu.

Trận hòa giữa Curacao (áo xanh) và Ecuador giúp Đức chính thức đứng đầu chung cuộc bảng E dù còn 1 lượt chưa đá. Với trận hòa này, Curacao cũng vẫn còn cơ hội đi tiếp dù việc thắng Bờ Biển Ngà ở lượt cuối là rất khó.

Trong khi đó, cục diện cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên vô cùng hấp dẫn. Bờ Biển Ngà đang có 3 điểm và nắm lợi thế lớn nhất cho vị trí thứ hai. Ecuador mới chỉ có 1 điểm sau hai trận và sẽ phải đối đầu Đức ở lượt cuối. Một chiến thắng trước đội bóng đã chắc suất đi tiếp là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với đại diện Nam Mỹ.

Về phần mình, Curacao cũng có 1 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 cho phép nhiều đội xếp thứ ba giành vé vào vòng knock-out.

Dẫu chưa thể ghi bàn hay giành chiến thắng, Curacao vẫn có quyền tự hào. Sau thảm bại trước Đức, đội bóng nhỏ bé đến từ Caribe đã đứng dậy mạnh mẽ để viết nên trang sử mới của mình. Còn với Ecuador, trận hòa 0-0 này chẳng khác nào một thất bại, đẩy họ vào thế phải tạo nên kỳ tích trước "Cỗ xe tăng" ở lượt đấu cuối cùng.

* Lượt trận cuối bảng E giữa Đức vs Ecuador, Bờ Biển Ngà vs Curacao sẽ diễn ra cùng khung 03h00 ngày 26/6.