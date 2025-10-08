EA SPORTS FC Mobile Việt Nam: Công bố ngày ra mắt cùng dàn sao bóng đá và streamer đình đám

Tại buổi họp báo, thông tin được cộng đồng game thủ mong chờ nhất đã được công bố: EA SPORTS FC Mobile Việt Nam sẽ chính thức phát hành vào ngày 16/10/2025.

Đại diện EA SPORTS chia sẻ tầm nhìn dài hạn, định vị EA SPORTS FC Mobile là tựa game bóng đá thế hệ mới với quy mô toàn cầu: hơn 500 triệu lượt tải, cùng với bản quyền chính thức của hơn 19.000 cầu thủ, 690+ câu lạc bộ và 35+ giải đấu hàng đầu.

Đây là lần đầu tiên EA SPORTS và Garena công bố chiến lược phát triển sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm bóng đá di động chân thực, nhưng vẫn gần gũi với văn hóa bản địa.

Đầu tiên là Trailer ra mắt chính thức với thông điệp “Đá mọi nơi, chơi mọi lúc”. Lần đầu tiên, hai KOL hàng đầu làng game Việt là Độ Mixi và Cris Phan cùng xuất hiện trong một TVC, bên cạnh dàn sao đội tuyển quốc gia như: Xuân Son, Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Hậu và Văn Toàn.

Game thủ Việt sẽ được trải nghiệm cảm giác tự hào khi năm cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam chính thức góp mặt trong đội hình game. Điều này giúp người chơi có thể đưa các ngôi sao tuyển Việt Nam ra sân, sát cánh cùng các huyền thoại bóng đá thế giới.

Đặc biệt nhất là trận showmatch trực tiếp trên sân khấu giữa Văn Toàn và Văn Hậu. Hai cầu thủ chuyên nghiệp đã đối đầu đầy gay cấn trên sân cỏ ảo của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam, với phần bình luận sôi động từ hai bình luận viên gạo cội Tạ Biên Cương và Khắc Cường. Trận đấu kịch tính này đã khiến cả khán phòng reo hò cuồng nhiệt như đang hòa mình vào không khí của một sân vận động thực thụ.

Trước ngày ra mắt, khoảng 100 khách mời đặc biệt – bao gồm các KOL hàng đầu và phóng viên từ các đơn vị truyền thông eSports – đã có cơ hội trải nghiệm sớm phiên bản bản địa hóa tại khu vực demo được thiết kế theo tinh thần “Chơi mọi lúc, mọi nơi”.

Với sự hợp tác chiến lược giữa EA SPORTS và Garena, EA SPORTS FC Mobile Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một phiên bản đột phá, chân thực, và mang niềm tự hào Việt Nam vươn tầm quốc tế, đồng thời củng cố vị thế của thị trường game Việt trên bản đồ esports thế giới.