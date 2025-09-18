EA SPORTS FC Mobile trở lại Việt Nam

EA SPORTS FC Mobile từ lâu đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế với hơn 500 triệu lượt tải xuống. Trò chơi này được biết đến với trải nghiệm bóng đá chân thực trên di động, hệ thống cầu thủ đa dạng cùng nội dung bản quyền từ hơn 19.000 cầu thủ, 690+ câu lạc bộ và 35 giải đấu hàng đầu thế giới.

Garena đã xác nhận sẽ là đơn vị phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm phát hành nhiều tựa game nổi tiếng tại Việt Nam, Garena được kỳ vọng sẽ đảm bảo chất lượng vận hành và đồng hành lâu dài cùng cộng đồng EA SPORTS FC Mobile.

Phiên bản Closed Beta Test lần này không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm sớm các tính năng nổi bật của game như đồ họa chân thực, chế độ thi đấu đa dạng (Head to Head, VS Attack) và lối chơi mượt mà, mà còn có nhiều ưu đãi độc quyền dành riêng cho người chơi Việt Nam.

Lần đầu tiên, người chơi có thể trải nghiệm phần bình luận tiếng Việt sống động của hai BLV nổi tiếng Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường ngay từ giai đoạn thử nghiệm. Bên cạnh đó, nhiều tính năng độc quyền khác cũng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đặc biệt, để khuyến khích cộng đồng cùng nhau tham gia, EA SPORTS FC Mobile còn tung ra sự kiện nhận quà lớn dành cho người chơi. Với việc Garena trở thành nhà phát hành và những ưu đãi dành riêng cho thị trường Việt Nam, EA SPORTS FC Mobile không chỉ đơn thuần là một tựa game toàn cầu mà còn hứa hẹn trở thành một sân chơi bóng đá "được may đo" riêng cho cộng đồng game thủ trong nước.