E ngại CĐV làm loạn, Paris huy động lực lượng an ninh chưa từng có trước thềm chung kết Champions League

Tờ Ouest-France khẳng định 22.000 sĩ quan cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai trên khắp nước Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Laurent Nunez thông báo rằng nhà chức trách sẽ làm mọi cách để hạn chế bạo động xảy ra trên đường phố, và ông hứa sẽ "áp dụng chính sách không khoan nhượng" với các CĐV có xu hướng bạo lực.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng công bố kế hoạch triển khai tới 8.000 nhân viên an ninh để bảo vệ khu vực Paris. Con số trên thậm chí còn nhiều hơn cả năm trước, thời điểm PSG đá chung kết Cúp C1 với Inter Milan.

Để thấy được quy mô khổng lồ của chiến dịch này, chúng ta cần nhìn vào quân số thực tế của sở Cảnh sát Paris. Hiện tại, lực lượng cảnh sát chính quy trực tiếp làm nhiệm vụ (không tính nhân viên hành chính hay cứu hỏa) tại thủ đô nước Pháp chỉ dao động trong khoảng 27.000 đến 29.000 người.

Có tới 30% quân số cảnh sát Paris được huy động cho trận chung kết Cúp C1

Như vậy, việc huy động 8.000 người đồng nghĩa với việc giới chức trách đã tung ra gần 30% tổng số cảnh sát của toàn thành phố chỉ để phục vụ cho đêm chung kết. Con số kỷ lục này minh chứng cho tính chất căng thẳng và quyết tâm duy trì an ninh tuyệt đối của cảnh sát Pháp, sẵn sàng đối phó với kịch bản hàng trăm ngàn NHM đổ ra đường ăn mừng hoặc bạo động bất chấp kết quả trận đấu ra sao.

Đây là động thái quyết liệt của cảnh sát Paris sau biến cố ở chung kết Champions League năm ngoái. Khi trận đấu kết thúc với niềm vui chiến thắng, hàng vạn CĐV thủ đô đã tràn ra đường ăn mừng nhưng không ít trong số đó lợi dụng gây rối. Hàng chục cửa hàng bị đập phá, hàng trăm cơ sở vật chất công cộng bị hủy hoại. Cảnh sát đã phải bắt giữ tới gần 600 kẻ.

Cảnh sát Paris hứa hẹn sẽ lại trải qua một đêm vất vả. Không chỉ dàn lực lượng bảo vệ thủ đô khi diễn ra trận chung kết Champions League, họ còn phải duy trì khâu an ninh cho giải quần vợt Pháp mở rộng. Trong đêm PSG đá chung kết với Arsenal, giải quần vợt Grand Slam này cũng tổ chức nhiều trận đấu hấp dẫn.