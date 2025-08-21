Duy Mạnh: "Mở rộng cửa nhà tặng kem, nước uống dịp A80, gia đình tôi muốn dạy các con về lòng yêu nước"

Duy Mạnh: "Tôi muốn dạy con biết ơn thế hệ đi trước"

Tối 20/8, đêm trước ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh, căn nhà của gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh sáng ánh đèn và nổi bật giữa khu phố Nguyễn Thái Học khi được trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu và những chi tiết decor mang đậm sắc màu Tổ quốc. Gia đình đội trưởng tuyển Việt Nam còn chuẩn bị chu đáo để ngày mai (21/8) mở cửa đón bà con hàng xóm và người hâm mộ ghé thăm sau khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Từ những chai nước nước mát lạnh, 500 chiếc kem miễn phí cho đến những chiếc quạt cầm tay in hình lá cờ Tổ quốc,... tất cả đều được gia đình anh sắp xếp chu toàn, với mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong dịp đặc biệt này.

Trong không gian tư gia được trang trí rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp đón chúng tôi với nụ cười thân thiện, ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc khi nhắc về hai chữ "yêu nước". Với anh, trách nhiệm với thế hệ trẻ không chỉ nằm ở bóng đá, mà còn là cách sống, cách dạy con cái hiểu được giá trị xương máu mà dân tộc đã đánh đổi.

Gia đình Duy Mạnh hào hứng đón bà con đến tham quan và nhận kem, đồ uống miễn phí khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu ngày vào ngày 21/8

PV: Xin chào Duy Mạnh, đầu tiên bạn có thể chia sẻ về ý tưởng trang trí tư gia với không khí tràn đầy lòng yêu nước và ý định mời bà con đến thăm, tặng kem và đồ uống miễn phí...

Duy Mạnh: Gia đình mình đã làm một số trang trí, thực ra đây là nhà của bà ngoại (phu nhân Bạch Tuyết - vợ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - PV) của Duy Minh và Tường Sa. Vợ mình - Quỳnh Anh và chị gái - Huyền Mi đã lên ý tưởng trong dịp đại lễ của đất nước kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong đại lễ đó, Mạnh và toàn thể gia đình rất hào hứng khi có dịp được cảm ơn, tri ân đến tất cả mọi người. Mong rằng những món quà nhỏ bé nhưng đầy tình cảm gửi tới mọi người.

PV: Hai bạn nhỏ nhà Duy Mạnh (Duy Minh và Tường Sa - PV) có vẻ rất yêu thích không khí gia đình ngập tràn cờ đỏ sao vàng...

Duy Mạnh: Ngoài những lần đưa con ra sân cổ vũ bố đá bóng, gia đình luôn có những điều đặc biệt mong rằng các con thấu hiểu được sự hi sinh của cha ông đã phải đổ rất nhiều xương máu, để có một thế hệ tươi sáng ngày hôm nay. Mạnh rất biết ơn những người đã nằm xuống, hi sinh tất cả đề đất nước chúng ta được độc lập, tự do, hạnh phúc. Biết ơn thế hệ trước, Mạnh cũng mong các con của mình sẽ phải sống có trách nhiệm, biết ơn những người đi trước đã cố gắng hết mình để Tổ quốc của chúng ta được như hôm nay.

Duy Mạnh luôn dạy con hoà bình, độc lập, tự do không hề dễ, mà phải đánh đổi bằng hi sinh của bao thế hệ cha anh

PV: Ngày 2/9 với Duy Mạnh có ý nghĩa như thế nào?

Duy Mạnh: 2/9 là ngày đặc biệt, Tết độc lập của đất nước. Mạnh nghĩ không chỉ riêng Mạnh đâu mà tất cả người dân Việt Nam chúng ta, trong và ngoài nước, cả những kiều bào đều có một tình yêu với quê hương, đất nước. Với Mạnh, điều đó hoàn toàn có trong huyết thanh. Là người con, công dân Việt Nam, Mạnh rất bồi hồi trước mỗi dịp Quốc khánh. Mạnh không được sống trong thời kì trước, mỗi lần khi nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Mạnh luôn dâng trào cảm xúc, luôn tự hào khi là người Việt Nam.

PV: Duy Mạnh muốn dạy các con mình điều gì về ngày 2/9?

Duy Mạnh: Mạnh nghĩ, từ khi còn trong bụng, các bạn cũng đã có sự kết nối với cha mẹ. Vừa rồi sau kì AFF Cup, mình đã rủ các anh em ở CLB Hà Nội đến trường của bạn Duy Minh, mình cảm nhận rất sâu sắc tình yêu của các bạn nhỏ dành cho quê hương, đất nước. Mặc dù các bạn còn rất nhỏ, mới trường mầm non nhưng tình yêu của các bạn mãnh liệt.

Mạnh luôn dạy Minh, con luôn luôn phải là người ngoan ngoan học giỏi, và phải biết ơn những thế hệ đi trước vì thế hệ của bố hay con đều rất may mắn khi sống trong 1 đất nước yên bình, độc lập, hạnh phúc, tự do như hôm nay. Đó là những xương máu của nhiều anh hùng liệt sĩ, của những mẹ Việt Nam anh hùng. Mạnh nghĩ thế hệ trẻ phải sống có trách nhiệm hơn để đất nước ngày càng phát triển, trọn vẹn, văn minh, sánh vai với các cường quốc 5 châu như lời Bác Hồ dạy.





PV: Sau hoạt động phát kem, nước miễn phí cho bà con đi xem tổng hợp luyện, ngày 2/9, Duy Mạnh sẽ làm gì tiếp theo?

Duy Mạnh: Cũng bật mí 1 bí mật nhỏ, ngày 2/9, Mạnh rất may mắn khi cùng 80 anh chị em nghệ sĩ biểu diễn ở quảng trường Ba Đình, chương trình diễn ra từ 6h30 đến 10h sáng. Đó là vinh dự rất to lớn với Mạnh và gia đình. Mạnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong dịp lễ to lớn của đất nước.

PV: Duy Mạnh nghĩ thế nào về cách thể hiện lòng yêu nước của thế hệ ngày này?

Duy Mạnh: Mạnh nghĩ mỗi người đều có 1 cách yêu nước khác nhau. Qua những lần bão lũ, khi những vùng miền gặp khó khăn, tất cả người dân cả nước đều hướng về nơi bị thiên tai. Với đồng bào máu mủ của mình, ở những vùng không được may mắn như miền Trung thường xuyên thiên tai, miền Nam, miền Bắc đều chung tay khắc phục hậu quả. Hay đợt lụt vừa rồi ở Nghệ An, rất xót thương.

Mới đây là người anh em Cuba khó khăn, người dân Việt Nam cũng đã đồng lòng giúp đỡ anh em Cuba. Đó là tình cảm mà Mạnh nghĩ không chỉ với những người anh em thân thiết, chúng ta sẵn sàng dang tay giúp đỡ bạn bè quốc tế. Đó là tình cảm rất thiêng liêng của những công dân Việt Nam. Thế hệ trẻ ngày nay cũng có trách nhiệm hơn, lan toả những điều tích cực tới cộng đồng.

Gia đình Duy Mạnh trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước, mở quầy tặng kem, đồ uống, quạt... miễn phí cho bà con đi xem tổng hợp luyện A80

PV: Bài hát về quê hương đất nước mà Duy Mạnh luôn ghi nhớ?

Duy Mạnh: Đó là bài Việt Nam Ơi. Mỗi lần vang lên Mạnh đều thấy bồi hồi và xúc động.

Về Quốc ca, bài hát Mạnh luôn ghi nhớ và luôn hát trước mỗi trận thi đấu. Ngay từ khi còn là 1 cậu bé 13-14 tuổi mới bắt đầu theo bóng đá chuyên nghiệp, được đi xem các đàn anh thi đấu, hay đến hiện tại là một tuyển thủ thi đấu cho ĐT Quốc gia, mỗi lần Quốc ca vang lên, Mạnh luôn cảm thấy tự hào, xúc động. Đó là tình yêu trong con người mình với quê hương, đất nước.

PV: Yêu nước là yêu gia đình, yêu những điều thân thuộc xung quanh phải không?

Duy Mạnh: Có một câu hát rất hay "Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước"... Đương nhiên, với một người con dân Việt Nam, chúng ta luôn luôn có tình yêu nước, yêu thương gia đình mình, những người thân của mình. Câu hát mỗi lần vang lên đều thấy rất sâu sắc.

Duy Mạnh tặng kem cho các bạn nhỏ đến thăm nhà và xin chụp ảnh cùng tuyển thủ

Cảm ơn Duy Mạnh về cuộc trò chuyện!