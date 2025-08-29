Duy Mạnh gây ấn tượng tuyệt đối với tấm băng đội trưởng in hình lá cờ tổ quốc hướng về Đại lễ 2/9

Trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC tối ngày 28/8, Đỗ Duy Mạnh – trung vệ thép của Hà Nội FC gây xúc động khi ra sân với tấm băng đội trưởng in hình đỏ sao vàng và logo chính thức cho hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hình ảnh đặc biệt nổi bật trên cánh tay của Duy Mạnh không chỉ thể hiện trách nhiệm thủ lĩnh, mà còn gợi nhắc đến tinh thần tự hào dân tộc, đúng vào dịp cả nước hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Duy Mạnh với tấm băng thủ lĩnh đặc biệt

Khoảnh khắc Duy Mạnh với tấm băng đội trưởng hướng về ngày lễ lớn của đất nước

Duy Mạnh nổi tiếng là cầu thủ luôn thể hiện tình yêu nước mãnh liệt. Không chỉ tạo dấu ấn trên sân cỏ, ngoài đời thường, Duy Mạnh cùng vợ là Quỳnh Anh cũng đang nhận được nhiều tình cảm nhờ những hành động đẹp. Những ngày qua, gia đình Duy Mạnh - Quỳnh Anh cùng vợ chồng anh trai Văn Quyết - Huyền Mi đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân tới khu vực trung tâm Hà Nội theo dõi lễ diễu binh, diễu hành sơ duyệt mừng Quốc khánh 2/9. Hình ảnh vợ chồng trẻ giản dị, tận tay trao đồ ăn cho mọi người đã lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi.

Trở lại trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội FC đã diễn ra kịch tính đúng như kỳ vọng. Trong một ngày hàng công thăng hoa, đặc biệt là màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Alan, CAHN đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước đối thủ cùng thành phố, qua đó tiếp tục khẳng định tham vọng ở mùa giải V.League 2025/26.

CLB CAHN thắng 4-2 Hà Nội

Bước ngoặt đến ở phút 31 khi Leo Artur tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương. Ngoại binh của CAHN xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi dứt điểm mở tỷ số cho Công an Hà Nội. Bàn thắng khiến thế trận nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lính, buộc Hà Nội FC phải dồn lên tìm bàn gỡ.

Sang hiệp 2, sức nóng trận derby thực sự bùng nổ. Phút 66, Alan có pha di chuyển khôn ngoan, đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt. Chỉ vài phút sau, tiền đạo ngoại này tiếp tục gieo ác mộng cho Hà Nội FC khi ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 72 và 76, hoàn tất cú hat-trick đẳng cấp.

Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 84, Daniel Passira có pha solo đẹp mắt, vượt qua hàng thủ CAHN trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Filip Nguyễn, rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

Đến phút bù giờ 90+1, Đình Hai tiếp tục thắp lên hy vọng khi thực hiện cú volley chân trái gọn gàng, ghi bàn thứ hai cho Hà Nội FC. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để đội bóng áo tím tạo nên cuộc lội ngược dòng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 đầy ấn tượng dành cho Công an Hà Nội.