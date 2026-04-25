Duy Mạnh đau đớn vì chấn thương

Dù giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đầy khó khăn trước Ninh Bình, Hà Nội FC đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh tái phát chấn thương.

Trong khuôn khổ vòng 20 V.League 2025/2026, trận "đại chiến" giữa Ninh Bình và Hà Nội FC mang tính chất quyết định trực tiếp đến thứ hạng trong tốp đầu. Trước tính chất quan trọng của một trận cầu "6 điểm", trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã quyết định nén đau để ra sân ngay từ đầu nhằm gia cố hàng phòng ngự cho đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, nỗ lực của anh chỉ kéo dài được đến phút 34.

Duy Mạnh vốn đã gặp vấn đề ở bàn chân kể từ đợt tập trung FIFA Days tháng 3 cùng Đội tuyển Quốc gia. Việc phải thi đấu cường độ cao khiến vết thương cũ trở nặng, buộc anh phải ra dấu xin thay người và rời sân sớm trong sự lo lắng của Ban huấn luyện.

Tình thế của Hà Nội FC lúc đó được đánh giá là cực kỳ mong manh. Trong bối cảnh trung vệ Nguyễn Thành Chung vẫn đang phải thụ án treo giò 2 trận, việc Duy Mạnh rời sân đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi hệ thống phòng ngự. HLV Harry Kewell buộc phải đặt niềm tin vào gương mặt trẻ sinh năm 2006 là Anh Tiệp.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng sát nút 3-2 ngay tại Ninh Bình Arena. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô áp sát vị trí thứ ba của chính đối thủ trên bảng xếp hạng, tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, niềm vui của đội khách vẫn không trọn vẹn. "Cơn đau đầu" mang tên hàng thủ sẽ còn đeo bám HLV Harry Kewell ở vòng đấu tới gặp Đà Nẵng, Hà Nội FC sẽ phải tiếp tục dựa vào cầu thủ trẻ để khỏa lấp những lỗ hổng nơi hậu phương.