Dứt điểm sắc sảo, tuyển Việt Nam thắng đậm đội bóng Trung Quốc

Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển U18 Việt Nam tạm thời xếp cuối bảng A giải bóng đá trẻ giao hữu quốc tế Seoul EOU Cup 2025. Ở lượt trận cuối, đoàn quân áo đỏ chạm trán U18 Zhejiang (Trung Quốc). Với điểm số kém hơn, U18 Việt Nam buộc phải thắng U18 Zhejiang nếu không muốn chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng.

Quyết tâm giành chiến thắng, HLV Yutaka Ikeuchi tung vào sân đội hình mạnh. Nhiều vị trí trên sân từng thi đấu tại giải U17 châu Á 2025 trong màu áo U17 Việt Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U18 Việt Nam dồn lên chơi tấn công mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, U18 Zhejiang vẫn nhập cuộc với sơ đồ 5-4-1 và chỉ cắm 1 tiền đạo ở phía trên.

Sức ép dồn dập đến từ U18 Việt Nam khiến cho đội bạn sớm mắc phải sai lầm. Tình huống phát bóng thiếu lực của thủ môn Zhejiang mang tới cơ hội tấn công cho tuyển Việt Nam. Bóng được đưa ra cánh trái và tạt vào, Nguyễn Thiên Phú bật cao đánh đầu chính xác, mở tỉ số trận đấu.

Tuyển U18 Việt Nam mở tỉ số từ rất sớm

Bàn thua sớm khiến U18 Zhejiang phải đẩy cao đội hình và càng để lộ ra nhiều khoảng trống hơn cho các chân sút U18 Việt Nam.

Phút 23, vẫn là pha phát bóng của thủ môn đội bạn bị chặn lại ở giữa sân, U18 Việt Nam lập tức chớp thời cơ. Tình huống phối hợp nhịp nhàng xuyên thẳng vào trung lộ tạo điều kiện cho Đậu Hồng Phong thoải mái ghi bàn ở tư thế không bị ai kèm.

Bế tắc trong những pha lên bóng, U18 Zhejiang chờ đợi nhiều vào các tình huống cố định. Đội bóng đến từ Trung Quốc tổ chức rất kỹ càng mỗi khi có được quả phạt góc hoặc ném biên. Tuy nhiên, hàng thủ U18 Việt Nam chơi tập trung và hóa giải được những pha bóng bổng.

U18 Việt Nam kiểm soát bóng tốt và nắm giữ quyền chủ động

Không thể ghi bàn, U18 Zhejiang tiếp tục phải trả giá vì sai sót hàng thủ. Cú phá bóng thiếu chính xác của hậu vệ Trung Quốc vô tình đưa Lê Phát vào thế đối mặt thủ môn. Chân sút U18 Việt Nam đương nhiên không bỏ lỡ “món quà” này, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Trước khi trận đấu khép lại, U18 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ tư. Lê Phát băng vào đón đường tạt bóng và dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang bật ra, Nguyễn Thành Long lập tức có mặt đá bồi tung lưới.

Chiến thắng xứng đáng dành cho U18 Việt Nam

4-0 là kết quả cuối cùng. U18 Việt Nam kết thúc giải đấu với vị trí thứ ba bảng A, giành được 3 điểm sau 3 lượt trận, ghi 5 bàn thắng và nhận 6 bàn thua. Trong khi đó, U18 Zhejiang xếp cuối bảng và chỉ có 1 điểm.

Những kinh nghiệm tích lũy được từ Seoul EOU Cup 2025 sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ U18 Việt Nam cho các giải đấu trong tương lai.

Kết quả: U18 Việt Nam 4-0 U18 Zhejiang

Bàn thắng: Thiên Phú 7’, Đậu Hồng Phong 23’, Nguyễn Lê Phát 63’, Nguyễn Thành Long 82’

Đội hình xuất phát U18 Việt Nam: Hoa Xuân Tín (thủ môn), Nguyễn Quốc Khánh, Lê Huy Việt Anh, Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Lê Phát, Lê Minh Nhật, Đậu Hồng Phong, Đinh Xuân Khải, Đào Quang Anh, Nguyễn Việt Long

BXH Bảng A Seoul EOU Cup 2025