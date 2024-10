Dương Quốc Hoàng thất bại chóng vánh, rơi xuống nhánh thua ở giải Peri 9-Ball Open 2024

Cách đây ít ngày, Dương Quốc Hoàng gây chú ý lớn khi được chọn vào đội Châu Á tham dự Reyes Cup 2024. Tuy vậy, Hoàng “Sao” có vẻ đang không có được phong độ tốt ở thời điểm hiện tại.

Trong trận đấu tranh vé vào vòng loại trực tiếp Last 64 Peri Open 2024 diễn ra vào trưa nay, Dương Quốc Hoàng bị áp đảo hoàn toàn khi chạm trán đối thủ Gallito Paolo của Philippines.

Trận đấu diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng hơn 60 phút với thắng lợi 9-1 thuộc về Gallito Paolo. Tay cơ người Philippines tận dụng triệt để mọi sai lầm của Dương Quốc Hoàng, kết thúc nhanh chóng mỗi vẫn đấu khi cơ thủ Việt Nam đánh lỗi dẫn đến mất lượt.

Với trận thua này, Hoàng Sao sẽ tiếp tục hành trình Peri Open tại nhánh thua và sẽ tiếp tục thi đấu khung giờ chiều nay 15h30.

Dương Quốc Hoàng sẽ xuống thi đấu ở nhánh thua.

Ở một trận đấu khác, cơ thủ Bùi Trường An đã thất bại 6-9 trước đối thủ người Áo, Mario He. Trận này, Trường An đã có những thời điểm chơi không tốt, nhưng vẫn giành được 6 ván thắng, thậm chí suýt có thể thắng chung cuộc khi tỷ số đang là 6-7. Ván đó, Bùi Trường An nắm ưu thế để cân bằng 7-7, tạo tiền đề xông lên chiến thắng chung cuộc. Nhưng An Nhiệt lại đánh lỗi khi chốt hạ bi số 7 ở một đường cơ không khó. Khi nắm lại quyền chủ động, Mario He không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 8-6 rồi sau đó thắng chung cuộc 9-6.

Peri 9-Ball Open 2024 là giải đấu ranking thuộc hệ thống WNT. Năm nay, Peri Open quy tụ hàng loạt những cơ thủ tên tuổi của pool thế giới và châu Á như Fedor Gorst, Shane Van Boeing, Francisco Sanchez Ruiz, Skyler Woodward, Carlo Biado, Johann Chua, Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn… Giải sẽ kết thúc vào ngày 4/10 tới.