Dương Quốc Hoàng nhận bao nhiêu tiền thưởng khi tạo kỳ tích lịch sử vô địch Premier League Pool 2026?

Sau những ngày thi đấu căng thẳng với mật độ dày đặc, cơ thủ số một Việt Nam – Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) đã xuất sắc đánh bại cựu vương thế giới Francisco Sanchez Ruiz trong trận chung kết với tỉ số thuyết phục 7-4. Chức vô địch này không chỉ mang lại cho anh chiếc cúp danh giá mà còn đi kèm khoản tiền thưởng trị giá 25.000 USD (khoảng hơn 630 triệu đồng).

Dù đây không phải là mức thưởng cao nhất trong các giải billiards, nhưng tính chất khắc nghiệt và danh tiếng của Premier League Pool, nơi chỉ mời những cơ thủ xuất sắc nhất hành tinh đã khiến giá trị danh hiệu này trở nên vô giá.

Dương Quốc Hoàng nhận 650 triệu đồng tiền thưởng (Ảnh: BTC)

Chiến thắng của Dương Quốc Hoàng không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cột mốc chói lọi cho thể thao nước nhà. Anh chính thức trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên, và cũng là đại diện châu Á đầu tiên lên ngôi tại đấu trường Premier League Pool – giải đấu vốn được coi là "nồi áp suất" đối với mọi vận động viên bởi thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm cực kỳ bào mòn thể lực.

Trong suốt giải đấu, "Hoàng Sao" đã thể hiện một phong độ hủy diệt khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng tổng, vượt qua những cái tên lừng lẫy như Eklent Kaci hay Aloysius Yapp. Lối chơi điềm tĩnh, những cú "A-băng" chính xác cùng khả năng điều bi điêu luyện của anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả tại Mỹ.

Sau chức vô địch Scottish Open 2024, danh hiệu Premier League Pool 2026 là minh chứng đanh thép cho việc Dương Quốc Hoàng không còn là một "ngựa ô" mà đã thực sự trở thành một thế lực của làng Pool thế giới.