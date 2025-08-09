Dương Quốc Hoàng dừng bước ở giải billiards Florida Open 2025

Dương Quốc Hoàng không có kết quả tốt nhất tại Florida Open 2025. Ảnh: MATCHROOM

Rạng sáng ngày 8-9 theo giờ Việt Nam, Dương Quốc Hoàng gặp cơ thủ Chang Yu Lung tại vòng loại trực tiếp dành cho 64 người xuất sắc nhất giải pool Florida Open 2025 (Mỹ). Cơ thủ của chúng ta khởi đầu không tốt khi để đối thủ dẫn trước 8-2. Dù chơi nỗ lực những lượt tiếp theo nhưng Dương Quốc Hoàng không đảo ngược tình thế nên thua chung cuộc 4-10.

Tại vòng này, cơ thủ Phạm Phương Nam đã thua Mustafa Alnar với tỷ số 8-10. Phương Nam có cơ hội chiến thắng khi vượt lên dẫn trước đối phương nhưng lại để lật ngược tình thế và thua trận vào thời điểm quyết định.

Billiards Việt Nam còn 1 cơ thủ vẫn thi đấu tại giải là Lê Quang Trung. Trong trận đấu của vòng 1/64, Quang Trung thắng nghẹt thở trước Kazakis với kết quả 10-9. Tiếp đà hưng phấn, tay cơ của Việt Nam thắng 10-1 trước Bader Alawadhi trong vòng 1/32 để tiến vào vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất. Lê Quang Trung sẽ gặp người thắng ở cặp Moritz Neuhausen - Bernie Regalario tại trận tiếp theo của mình.

Giải pool Florida Open 2025 thuộc hệ thống World nineball Tour của thế giới, thu hút 256 cơ thủ góp mặt. Billiards Việt Nam có 8 người tham dự giải này. Ban tổ chức sẽ trao thưởng 40.000 USD cho nhà vô địch tại giải.

Tháng 7-2025, Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện và Phạm Phương Nam là những cơ thủ đã dự giải billiards pool 9 bi vô địch thế giới 2025 tại Saudi Arabia. Trong các cơ thủ, Dương Quốc Hoàng là người đạt kết quả tốt nhất nhưng không lọt được vào tứ kết. Trên bảng xếp hạng thế giới của Matchroom, Dương Quốc Hoàng đứng hạng 30 thế giới nội dung pool.