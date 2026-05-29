Đường đến World Cup 2026 của Morocco: Tiếng gầm của 'sư tử Atlas'

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Morocco nằm tại bảng E vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Họ hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại trong bảng đấu, khi giành chiến thắng cả 8 trận đấu, ghi tới 22 bàn thắng và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 2 lần. Thành tích này giúp Morocco có lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Phong cách chơi của Morocco

Nếu như cựu HLV Walid Regragui ưa thích sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-1-4-1, thì tân HLV Mohamed Ouahbi lại thường xuyên sử dụng hệ thống 4-2-3-1. Chiến lược gia 49 tuổi đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 ở 2/3 trận đấu của Morocco vào đợt tập trung ĐTQG tháng 3 năm 2026. Mặc dù đã có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, lối chơi của "sư tử Atlas" không có nhiều thay đổi.

Morocco là đội tuyển có lối chơi rất đa dạng và họ đang sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng tốt bậc nhất trong khu vực. Trong bản danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup vào mùa hè này, có tới 21 cái tên đang thi đấu tại châu Âu, trong số đó có rất nhiều người sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cùng tư duy chơi bóng hiện đại. Morocco có thể sẵn sàng áp đặt thế trận trước những đội thủ bị đánh giá thấp hơn hoặc ngang bằng về trình độ. Trước những "ông lớn" của bóng đá thế giới, đại diện của bóng đá châu Phi sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Những người hâm mộ khó có thể quên được hàng thủ lùi sâu của "sư tử Atlas" đã từng khiến hai ông lớn của bán đảo Iberia phải điêu đứng tại World Cup 2022. Đó là 2 trận đấu thể hiện sự khó chịu của Morocco, khi khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Bounou.

Morocco thường ưu tiên việc kiểm soát bóng, thực hiện nhiều đường chuyền, không quá vội vàng trong khâu triển khai bóng. Đội bóng của HLV Ouahbi đang có nhiều tiền vệ trung tâm giàu kỹ thuật, giỏi xử lý bóng trong phạm vi hẹp như Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari. Các cầu thủ này có thể thoải mái phô diễn kỹ thuật, phía sau họ đã có hai chuyên gia đánh chặn Sofyan Amrabat và Neil El Aynaoui.

Amrabat là một trong những tiền vệ đáng chú ý của Morocco, với 73 lần ra sân cho đội tuyển, là trụ cột trong chiến dịch giành hạng Tư World Cup 2022. Tiền vệ 29 tuổi có thể hình ấn tượng, giỏi trong các pha tranh chấp tay đôi, đọc tình huống tốt và có những cú tắc bóng mạnh mẽ.

Máy quét Amrabat

Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của đội tuyển Morocco nằm ở hai bên cánh, đặc biệt là hành lang cánh phải, nơi có sự hiện diện của Brahim Diaz và Achraf Hakimi. Cánh trái cũng có thể tạo được đột biến với sự góp mặt của Mazraoui và Abde Ezzalzouli. Nhưng hướng tấn công chính của họ sẽ là cánh phải, nơi sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Những tình huống phối hợp chồng biên giữa hậu vệ cánh và tiền vệ cánh sẽ là bài tấn công chủ đạo của "sư tử Atlas" tại World Cup 2026.

Diaz và Hakimi giúp cánh phải của Morocco trở nên lợi hại.

Trong giai đoạn phòng ngự, Morocco có thể phòng ngự lùi sâu tốt và thực hiện các pha áp sát tầm cao hiệu quả, nhờ vào nguồn năng lượng dồi dào của các cầu thủ ở tuyến đầu. Đa số các cầu thủ Morocco đều sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ ấn tượng, cho phép họ dễ dàng triển khai các hành động gây áp lực liên tục lên đối phương.

Ngôi sao đáng chú ý

Achraf Hakimi: Trong 2 mùa giải vừa qua, cầu thủ thuộc biên chế PSG đã chứng minh anh là người xuất sắc nhất ở vị trí hậu vệ cánh phải. Hakimi có sự toàn diện trong lối chơi và là cầu thủ không thể thay thế ở PSG và đội tuyển Morocco. Hakimi có thể hình ấn tượng, khả năng bứt tốc "xé gió" và hỗ trợ tấn công rất xuất sắc. Ngôi sao của PSG có thể phối hợp tốt với tiền vệ cánh, thực hiện các tình huống chồng biên hiệu quả. Hakimi đặc biệt lợi hại ở khả năng ghi bàn và kiến tạo. Kể từ mùa giải 2024/2025, hậu vệ này đã đóng góp 13 bàn thắng và 21 kiến tạo cho PSG.

Hakimi là niềm hy vọng lớn nhất của Morocco tại World Cup 2026.

Brahim Diaz: Ngôi sao của Real Madrid nổi bật ở khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Anh có thể sử dụng chân không thuận rất và rê bóng cận chân rất tốt. Brahim Diaz cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng gánh vác hàng công của Morocco ở World Cup 2026. Trong hành trình lên ngôi của Morocco tại cúp châu Phi vào đầu năm nay, Diaz đã ghi tới 5 bàn thắng và đoạt danh hiệu vua phá lưới.

Yassine Bounou: Thủ môn đang chơi cho Al Hilal có thể hình cao lớn, phản xạ ấn tượng. Anh rất giỏi cản phá các quả đá 11m, những pha cản phá xuất thần của Bounou từng giúp Morocco đánh bại Tây Ban Nha và Nigeria trên chấm luân lưu tại World Cup 2022 và cúp châu Phi 2025.

Chuyên gia bắt phạt đền Bounou.

Điểm mạnh của Morocco

Phong độ ổn định: Morocco đang sở hữu chuỗi 26 trận bất bại. Họ vừa giành chức vô địch châu Phi vào đầu năm. "Sư tử Atlas" đang có điểm rơi phong độ tốt với 3 chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu.

Hàng tiền vệ giàu kỹ thuật: Morocco đang sở hữu dàn tiền vệ có kỹ thuật điêu luyện, thể chất ấn tượng. Điều này giúp họ dễ dàng kiểm soát trận đấu.

Sức mạnh đến từ hai bên cánh: Những tình huống phối hợp giữa hậu vệ cánh và tiền vệ cánh là bài đánh chủ đạo của Morocco. Brahim Diaz, Ezzalzouli rê bóng tốt và được hỗ trợ bởi hai hậu vệ cánh tấn công giàu tốc độ là Hakimi và Mazraoui.

Điểm yếu của Morocco

Sự kỳ vọng lớn lao: Những thành tích vang dội trong những năm vừa qua có thể khiến tân HLV Mohamed Ouahbi cùng các cầu thủ chịu nhiều sức ép. Morocco sẽ đến thi đấu tại World Cup 2026 với vị thế khác hẳn so với World Cup 2022. Các đối thủ bây giờ sẽ chú ý đến họ nhiều hơn, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để tìm cách khắc chế lối chơi của "Sư tử Atlas".

Lịch thi đấu vòng bảng của Morocco

Trận 1: 5h ngày 15/6/2026: Brazil vs Morocco (Sân vận động MetLife)

Trận 2: 5h ngày 20/06/2026: Scotland vs Morocco (Sân vận động Gillette)

Trận 3: 5h ngày 25/06/2026: Morocco vs Haiti (Sân vận động Mercedes-Benz)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Morocco nằm ở bảng đấu vừa sức, chỉ Brazil đủ khả năng cạnh tranh với họ ở vị trí dẫn đầu. Morocco đã ở một vị thế khác ở thời điểm hiện tại và có thể không còn quá e ngại Selecao. "Sư tử Atlas" đang là ĐKVĐ châu Phi và nằm trong top 8 trên BXH FIFA. Mục tiêu của họ sẽ là tái lập thành tích lọt vào bán kết.