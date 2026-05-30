Hạng mục Thông tin Liên đoàn CAF HLV trưởng Emerse Fae Đội trưởng Frank Kessie Số lần dự World Cup 3 Thành tích tốt nhất Vòng bảng (World Cup 2006, 2010, 2014) Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng (World Cup 2014) Cách giành vé dự WC 2026 Nhất bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (CAF) Ngôi sao đáng chú ý Yan Diomande, Amad Diallo, Kessie Mục tiêu thực tế Vượt qua vòng bảng

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Bờ Biển Ngà bước vào World Cup 2026 với một trong những chiến dịch vòng loại ấn tượng nhất châu Phi và có lẽ là cả thế giới. Bầy “Voi rừng” kết thúc vòng loại ở vị trí thứ nhất bảng F với thành tích bất bại gồm 7 chiến thắng, một trận hòa và không thua trận nào. Họ ghi tới 25 bàn thắng nhưng đặc biệt hơn cả là thành tích không thủng lưới bàn nào suốt chiến dịch. Đây là một trong những đội tuyển hiếm hoi trong lịch sử vòng loại World Cup khu vực châu Phi làm được điều đó.

Những trận thắng then chốt của Bờ Biển Ngà bao gồm chiến thắng 3-0 trước Kenya, trận đấu định đoạt tấm vé World Cup khi Amad Diallo tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo. Ngoài ra còn có màn hủy diệt Seychelles 9-0, trận thắng đậm nhất của vòng loại khu vực châu Phi, giúp họ tạo lợi thế cực lớn về hiệu số và tinh thần.

Bước ngoặt lớn nhất của đội tuyển này thực ra lại đến từ AFCON 2024. Sau thất bại thảm hại trước Guinea Xích đạo ngay trên sân nhà, Bờ Biển Ngà từng đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. HLV Jean Louis Gasset bị sa thải giữa giải và Emerse Fae chỉ được đôn lên như phương án tạm thời. Nhưng rồi chính Fae đã tạo nên cuộc tái sinh kỳ diệu khi đưa đội bóng vô địch châu Phi và biến họ thành một tập thể lì lợm, tổ chức hơn rất nhiều.

Phong cách chơi của Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà hiện tại được xem là một trong những đội tuyển châu Phi có cấu trúc chiến thuật hiện đại nhất trước World Cup 2026. Dưới thời Emerse Fae, bầy “Voi rừng” thường vận hành với sơ đồ 4-3-3, đôi lúc chuyển thành 4-2-3-1 khi cần kiểm soát thế trận. Điểm nổi bật nhất nằm ở cách đội bóng này pressing theo khối ở trung tuyến cực kỳ chặt chẽ. Họ không pressing đến tận phần sân nhà đối phương, mà ưu tiên khóa khu vực trung lộ trước khi tăng tốc áp sát ở hai biên nhằm ép đối thủ chuyền dài hoặc mất bóng. Đây cũng là một cách chơi hiện đại và phát huy được sức mạnh của Bờ Biển Ngà.

Khi triển khai bóng, Bờ Biển Ngà không quá thiên về kiểm soát dài hơi. Họ phát triển bóng tương đối đơn giản, ưu tiên chuyền nhanh lên tuyến giữa cho Kessie hoặc Sangare để mở ra những cơ hội chuyển trạng thái. Chính tốc độ chuyển trạng thái mới là thứ đáng sợ nhất của đội bóng này. Ngay khi cướp được bóng, Amad Diallo, Yan Diomande hay Evann Guessand lập tức lao lên khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương bằng những pha kéo bóng tốc độ cực cao.

Hai biên đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống của Emerse Fae. Đây gần như là nguồn tạo đột biến lớn nhất. Các cầu thủ chạy cánh thường được trao quyền rê bóng trực diện thay vì bó vào phối hợp nhỏ quá nhiều. Trong khi đó, tuyến giữa với Kessie - Sangare - Seko Fofana hay Inao Oulai giúp Bờ Biển Ngà kiểm soát không gian rất tốt nhờ nền tảng thể chất mạnh và khả năng tranh chấp áp đảo.

Khi gặp các đội mạnh, Bờ Biển Ngà thường lùi xuống tạo ra khối thủ vững chắc từ khu vực giữa sân thay vì pressing quá cao. Họ ưu tiên giữ cự ly đội hình, đóng chặt trung lộ và chờ thời cơ phản công. Bài đánh chủ lực của đội bóng này là cướp bóng ở giữa sân rồi chuyển trạng thái cực nhanh ra hai biên trước khi đưa bóng vào vòng cấm bằng các pha trả ngược hoặc tạt sớm. Đây là lý do nhiều chuyên gia đánh giá Bờ Biển Ngà đặc biệt nguy hiểm ở các trận đấu knockout hoặc khi đá cửa dưới.

Amad, niềm hy vọng của Bờ Biển Ngà.

Ngôi sao đáng chú ý

Chân sút đáng chú ý nhất của Bờ Biển Ngà: Jean Philippe Krasso

Thống kê đáng chú ý: Jean Philippe Krasso đã ghi 9 bàn sau 28 lần ra sân cho đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Dù ghi tới 25 bàn ở vòng loại World Cup, Bờ Biển Ngà lại không có cầu thủ nào ghi quá 2 bàn. Thời của Didier Drogba đã qua từ lâu. Nhưng Jean Philippe Krasso có thể là người được kỳ vọng tạo dấu ấn ở vị trí trung phong. Tiền đạo của Paris FC đã ghi 9 bàn sau 28 trận cho đội tuyển, trong đó có một bàn thắng tại AFCON. Thế nhưng, Bờ Biển Ngà hiện tại đang liên tục xoay tua tiền đạo tại AFCON nên lúc này cơ hội gần như chia đều cho tất cả.

Cảm hứng chính của Bờ Biển Ngà: Amad Diallo

Thực tế, Amad Diallo cũng chính là chân sút số 1 của Bờ Biển Ngà tại AFCON 2025 với 3 bàn thắng. Nhưng đội tuyển này còn muốn anh đóng góp nhiều hơn ở khâu sáng tạo dù rằng anh đã tạo ra 10 cơ hội lớn và có 2 kiến tạo ở giải đấu này. Anh luôn là mối đe dọa thường trực ở hai biên, giống như những gì đã thể hiện tại Man United. Mùa này tại Premier League, Amad tạo ra trung bình 1,87 cơ hội mỗi 90 phút dù có nhiều thời điểm lùi xuống chơi ở vai trò chạy cánh, làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn ở sơ đồ 3 trung vệ.

Ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất: Yan Diomande

Yan Diomande là tương lai của bóng đá Bờ Biển Ngà. Nhưng lúc này anh cũng đã là hiện tại. Mùa này tại Bundesliga, Diomande sở hữu 12 bàn, 9 kiến tạo kèm theo đó là danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Diomande đang là cái tên được săn đón bậc nhất thế giới và được kỳ vọng sẽ đột phá ở kỳ World Cup 2026 này.

Điểm mạnh của Bờ Biển Ngà

Nhân sự đồng đều ở cả 3 tuyến: Dù không sở hữu một siêu sao quá vượt trội như thời Drogba hay Yaya Toure, Bờ Biển Ngà hiện tại lại có chất lượng nhân sự khá đồng đều. Họ có Kessie và Sangare ở tuyến giữa, Ndicka nơi hàng thủ, còn phía trên là Amad Diallo, Diomande hay Guessand.

Phản công cực kỳ nguy hiểm: Đây là vũ khí đáng sợ nhất của Bờ Biển Ngà. Đội bóng của Emerse Fae chuyển trạng thái rất nhanh sau khi cướp bóng và luôn ưu tiên tấn công trực diện thay vì kiểm soát dài.

Hai cánh giàu tốc độ và đột biến: Amad Diallo và Yan Diomande mang tới khả năng rê bóng, kéo bóng và tạo khác biệt rất lớn ở biên. Đặc biệt, Yan Diomande đang được xem là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất bóng đá châu Phi trước World Cup 2026.

Điểm yếu và dấu hỏi

Chưa có trung phong thật sự ổn định: Dù ghi 25 bàn ở vòng loại World Cup, Bờ Biển Ngà lại không có cầu thủ nào ghi quá 2 bàn. Điều đó cho thấy họ chưa sở hữu một “số 9” đủ ổn định để kết liễu trận đấu ở sân chơi lớn. Guessand, Krasso hay Bayo đều có tiềm năng nhưng chưa ai tạo được cảm giác thật sự đáng tin.

Thiếu trải nghiệm World Cup: Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên của nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại. Những cái tên như Amad Diallo, Adingra hay Yan Diomande rất tài năng nhưng chưa từng trải qua áp lực của các trận đấu sinh tử tại sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Tuyến giữa bị nghi ngờ thiếu cơ động: Kessie, Seri, Sangare và Seko Fofana có nhiều kinh nghiệm và thể chất, nhưng khả năng bổ trợ nhau vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều phân tích cho rằng tuyến giữa này thiếu tốc độ xoay trở khi gặp các đội pressing mạnh như Đức hay Ecuador.

Lịch thi đấu vòng bảng của Bờ Biển Ngà

Trận 1: 6h ngày 15/06/2026: Bờ Biển Ngà vs Ecuador (SVĐ Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Trận 2: 3h ngày 21/06/2026: Bờ Biển Ngà vs Đức (SVĐ BMO Field, Toronto)

Trận 3: 3h ngày 26/06/2026: Bờ Biển Ngà vs Curacao (SVĐ Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Các chuyên gia đánh giá cơ hội đi tiếp của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026 là khá tích cực, đặc biệt sau chiến dịch vòng loại cực kỳ ấn tượng với thành tích bất bại và không thủng lưới. Mục tiêu thực tế của “Voi rừng” sẽ là khoảng 4 đến 5 điểm ở vòng bảng, đồng thời cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với Ecuador phía sau tuyển Đức.

Với hệ thống phòng ngự giàu thể lực, khả năng phản công tốc độ cao và dàn cầu thủ khá đồng đều ở cả 3 tuyến, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ nếu các trụ cột như Kessie, Amad Diallo hay Diomande đạt phong độ cao.

Trong bối cảnh World Cup 2026 cho phép nhiều đội xếp thứ 3 có thành tích tốt giành vé vào vòng knock out, cửa đi tiếp của Bờ Biển Ngà vẫn được đánh giá khá sáng ngay cả khi họ không thể đứng nhất hoặc nhì bảng.

Dự đoán nhanh