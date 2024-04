Được quyền “chọn” đối thủ, U23 Việt Nam vẫn không thoát cảnh phải đối đầu “ông kẹ” ở tứ kết?

U23 Việt Nam được quyền "chọn" đối thủ

Tại bảng D giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã chắc chắn đoạt vé đi tiếp vào tứ kết. Điều này giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phần nào vơi bớt áp lực trước khi chạm trán Uzbekistan ở lượt đấu cuối vòng bảng, với tính chất phân định ngôi nhất nhì bảng.

Theo phân nhánh tại giải đấu, đội nhất bảng D sẽ chạm trán đội nhì bảng C trong khi đội nhì bảng D đối đầu đội nhất bảng C. Về cơ bản, hai đội tại bảng D (gồm U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam) đang có lợi thế nhất định, do đá lượt cuối muộn hơn 1 ngày so với các trận lượt cuối tại bảng C.

Trong khi trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Uzbekistan diễn ra lúc 18h30 ngày 23/4 thì 2 trận lượt cuối tại bảng C (Saudi Arabia gặp Iraq và Thailand gặp Tajikistan) lại thi đấu lúc 18h30 ngày 22/4.

Điều này đồng nghĩa với việc cả U23 Việt Nam lẫn Uzbekistan đều có thể đưa ra những tính toán để "chọn" đối thủ ở vòng tứ kết, do đã xác định được các đội đứng nhất nhì tại bảng C.

U23 Việt Nam đã chắc chắn đi tiếp ở giải châu Á.

Ở lượt cuối, U23 Uzbekistan chỉ cần hoà là sẽ đứng đầu bảng nhờ đang nắm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U23 Việt Nam cần giành chiến thắng nếu muốn chiếm được ngôi đầu.

Còn tại bảng C, Saudi Arabia đã coi như chắc chắn đi tiếp và đang nắm lợi thế lớn nhất để củng cố ngôi đầu với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, 3 đội còn lại gồm Thái Lan, Iraq và Tajikistan đều còn cơ hội đi tiếp.

U23 Việt Nam dễ gặp nhà đương kim vô địch

Về cơ bản, U23 Việt Nam vẫn đang bị đánh giá thấp hơn so với Uzbekistan. Tại 2 trận vừa qua, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tuy giành chiến thắng song còn bộc lộ khá nhiều hạn chế, đặc biệt là những sai lầm đến từ hệ thống phòng ngự. Những đường chuyền hỏng hay các pha xử lý cá nhân bị lỗi vẫn còn diễn ra khá thường xuyên.

So với U23 Việt Nam thì phải nói rằng U23 Uzbekistan thi đấu ấn tượng hơn khá nhiều. Đội bóng từ Trung Á dễ dàng đánh bại Malaysia 2-0 sau đó "huỷ diệt" Kuwait tới 5 bàn không gỡ. Việc ghi 7 bàn, chưa thủng lưới sau 2 trận phần nào cho thấy Uzbekistan vẫn đang thi đấu rất vào phom.

Tương quan sức mạnh và phong độ, xác suất để U23 Việt Nam thắng Uzbekistan đang không được đánh giá cao. Nếu không có một cú sốc xảy ra, khả năng cao Uzbekistan sẽ giành điểm và chắc chắn đứng đầu bảng.

Trong trường hợp đó, U23 Việt Nam sẽ gặp đội đứng nhất bảng C. Suất này rất khó thoát khỏi tay nhà đương kim vô địch Saudi Arabia. Chỉ cần không thua Iraq ở lượt cuối, chắc chắn Saudi Arabia sẽ đứng đầu bảng để tiến vào tứ kết.

Rất nhiều khả năng Saudi Arbia sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết.

Ở hai lượt đấu vừa qua, Uzbekistan tỏ ra quá vượt trội so với các đối thủ. Họ dễ dàng hạ Tajikistan 4-2, đặc biệt là trận "đè bẹp" Thái Lan tới 5-0.

Uzbekistan với 6 điểm, hiệu số +7 chỉ có thể bị tụt xuống nhì bảng trên "lý thuyết", trong trường hợp họ thua cực đậm Iraq ở lượt cuối, còn Thái Lan thắng rất đậm Tajikistan. Khi đó, cả Saudi Arabia, Thái Lan và Iraq đều có 6 điểm (thành tích đối đầu như nhau) và hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét đến. Tuy nhiên, xác suất để khả năng này xảy ra rõ ràng là quá thấp. Thái Lan đang có hiệu số bàn thắng bại -3 còn Iraq là 0, quá khó cạnh tranh được với Saudi Arabia.

Như vậy, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ phải chạm trán Saudi Arabia tại vòng tứ kết. Khi đó, khó khăn dành cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lớn hơn rất nhiều so với 3 trận đấu tại vòng bảng.