Được hứa hẹn về và "hoa hồng" hấp dẫn, nữ streamer điếng người khi phát hiện bị lừa vào "phòng the online"

Giữa cơn sốt về nghề streamer – một công việc hứa hẹn thu nhập khủng, tự do và sự nổi tiếng, nhiều cô gái trẻ đã vô tình rơi vào chiếc bẫy tinh vi của các tổ chức môi giới bất chính. Họ được hứa hẹn về một mức lương cố định an toàn cùng khoản "hoa hồng" hấp dẫn nhưng sự thật đằng sau cái mác "giao lưu trực tuyến" lại là một "phòng the online" trá hình, biến những giấc mơ đổi đời thành nỗi ám ảnh và điếng người.

Tưởng miếng bánh ngọt nhưng thực chất là bẫy

Cô gái A (20 tuổi) muốn trang trải học phí đại học nên đã tìm việc làm thêm trên các trang web online. Cô nhận được lời đề nghị tham gia một công ty giải trí với hoạt động làm streamer, phát sóng trực tuyến, trò chuyện giao lưu với người xem. A được hứa hẹn với mức lương cố định cùng hoa hồng hấp dẫn.

Sau khi ký hợp đồng và bước vào thực chiến, A bị công ty ép buộc thực hiện các hành vi phản cảm với lời lẽ hăm dọa "đã nhận tiền thì phải làm những gì người ta yêu cầu". Cô muốn dừng công việc nhưng lại bị ràng buộc bởi điều khoản phạt 20 triệu won (gần 380 triệu đồng) nếu vi phạm.

Tương tự, cô gái tên B (20 tuổi) cũng rơi vào tình cảnh như vậy khi ký hợp đồng với một công ty giải trí khác. B thậm chí còn bị ép sử dụng các dụng cụ tình dục để kích thích người xem, câu view, khều donate. B chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng không dám chấm dứt hợp đồng vì lo sợ bị trả thù. Trước đó, khi ký kết, công ty này đã dùng 5 người đàn ông lực lưỡng để gây áp lực, đồng thời giữ toàn bộ hợp đồng sau khi B ký tên.

Phần lớn các nạn nhân, thường là những cô gái trẻ, ít kinh nghiệm sống và đang tìm kiếm cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, đều bị thu hút bởi một chiêu bài phổ biến: mức lương cố định hàng tháng.

Trong ngành streamer chân chính, thu nhập chủ yếu đến từ donate (quà tặng của fan) và hợp đồng quảng cáo, mang tính bấp bênh cao. Lợi dụng tâm lý này, các công ty môi giới bất chính cam kết một khoản lương cứng ổn định chỉ yêu cầu "thời gian online đều đặn" và "tích cực tương tác với fan nam".

Thực trạng đen tối

Bên cạnh những công ty streamer bình thường, nhiều cơ sở cũng núp bóng hoạt động này, để rồi thực chất là dụ dỗ, lừa đảo và bóc lột những cô gái 20 tuổi làm công việc phát sóng nội dung nhạy cảm trong các phòng the online. Họ lợi dụng hình thức hoạt động của các nền tảng phát sóng trực tuyến, nơi người xem donate để streamer thực hiện các yêu cầu. Mức độ khiêu dâm tỷ lệ thuận với số tiền donate và các nền tảng này thu 40% hoa hồng. Do hành vi này không bị coi là sản xuất phim khiêu dâm theo luật hiện hành nên các nền tảng này tránh được sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Khi nạn nhân nhận ra bản chất đen tối của công việc và muốn rút lui, họ sẽ đối mặt với áp lực kép. Một là phải bồi thường hợp đồng, đền bù chi phí rất lớn và vượt quá khả năng chi trả. Hai là bị uy hiếp hình ảnh, tiết lộ thông tin cá nhân và đặc biệt là đối mặt với định kiến xã hội. Việc bị biến thành công cụ kiếm tiền, bị yêu cầu thực hiện các hành vi đi ngược lại giá trị đạo đức cá nhân dẫn đến mất tự trọng, trầm cảm và rối loạn lo âu. Nạn nhân luôn sống trong nỗi sợ hãi bị lộ tẩy danh tính.

Cảnh giác trước những "ảo mộng"

Sự phát triển của Internet đã mở ra nhiều cơ hội việc làm mới, nhưng cũng tạo ra những kẽ hở cho các hình thức lừa đảo tinh vi. Câu chuyện đau lòng của những nữ streamer bị lừa vào "phòng the online" là một lời cảnh tỉnh đanh thép.

Trong cuộc đua tìm kiếm sự nổi tiếng và thu nhập trong thời đại số, giới trẻ cần giữ một cái đầu lạnh và trái tim tỉnh táo. Đừng để ảo vọng về tiền bạc che mờ lý trí, dẫn đến những quyết định sai lầm mà hậu quả phải gánh chịu là cả một tương lai.

