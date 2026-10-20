Được AFC vinh danh, kỷ lục gia của đội tuyển Việt Nam sẽ tái xuất tại Asian Cup?

Kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam đã được AFC dành những lời khen ngợi.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đăng tải bài viết vinh danh tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), đánh giá anh là một trong những gương mặt đáng chú ý tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, dựa trên những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Quang Hải được trang chủ AFC vinh danh (nguồn ảnh: AFC)

Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh Quang Hải, những ngôi sao được AFC giới thiệu còn có Rustam Yatimov (Tajikistan), Aymen Hussein (Iraq), Ilhan Fandi (Singapore), Son Heung-min (Hàn Quốc) và Fabio Lima (UAE).

Quang Hải từng gây tiếng vang lớn tại Vòng chung kết Asian Cup 2019, qua đó khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1997 đã ghi dấu ấn đậm nét tại Giải U23 châu Á Trung Quốc 2018, giải đấu mà U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết cấp châu lục.

Tại giải đấu diễn ra trên đất Trung Quốc, Quang Hải ghi 5 bàn thắng, trong đó có cú sút phạt tuyệt đẹp vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ mang áo số 19 đã góp phần đưa U23 Việt Nam trở thành một trong những đội bóng được nhắc đến nhiều nhất tại giải đấu năm đó.

Quang Hải nổi bật ở giải U23 châu Á 2018 (nguồn ảnh: AFC)

Tiếp nối thành công ở cấp độ U23, Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. Cá nhân anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, trước khi tiếp tục tỏa sáng tại Asian Cup 2019. Ở vòng bảng, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Yemen, giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8. Anh tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Jordan ở vòng 1/8 và hành trình tiến vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam. Những màn trình diễn nổi bật giúp Quang Hải góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Sau giai đoạn thi đấu tại Pháp trong màu áo Pau FC, Quang Hải trở về Việt Nam và gia nhập CLB Công an Hà Nội vào năm 2023. Dù từng gặp khó khăn do chấn thương và thời lượng thi đấu hạn chế, tiền vệ này vẫn kiên trì nỗ lực tìm lại phong độ. Theo đánh giá của AFC, Quang Hải đang từng bước khẳng định lại vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Quang Hải là đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2026 (nguồn ảnh: AFC)

Tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, Quang Hải vắng mặt do chấn thương. Sự vắng mặt của tiền vệ người Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến hàng công tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik thiếu đi một số phương án sắc bén để tạo ra sự khác biệt trong thế bế tắc.

Người hâm mộ cũng như giới chuyên môn hi vọng Quang Hải sẽ trở lại với đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11 tới cũng như Asian Cup 2027. Một thống kê thú vị, Quang Hải chính là tuyển thủ Việt Nam duy nhất từng ghi bàn tại 2 kỳ Asian Cup khác nhau (2019 và 2023).

Ngoài ra, Quang Hải đang nắm giữ 2 kỷ lục quan trọng của đội tuyển Việt Nam là người có số lần ra sân cho ĐTQG nhiều nhất (88 trận) và có nhiều chức vô địch AFF Cup nhất (3 lần vô địch).