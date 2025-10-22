Đụng tuyển Việt Nam, Malaysia đặt mục tiêu bất ngờ tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33 được tổ chức vào cuối năm 2025, U23 Malaysia đã công bố mục tiêu khiêm tốn sau khi biết kết quả bốc thăm bảng B, nơi có sự tham gia của U23 Việt Nam và U23 Lào. Huấn luyện viên Nafuzi Zain chia sẻ: "Tôi rất hứng thú với kết quả bốc thăm SEA Games. Chúng tôi hiểu rằng đây là bảng đấu đầy thách thức."

Trước đây, U23 Malaysia từng gặp khó khăn khi không tiến xa ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua (bị loại ở bảng A vì Indonesia và Philippines). Tuy nhiên, ông Nafuzi Zain vẫn tiếp tục dẫn dắt đội ở SEA Games 33 và nhận thức rõ ràng về sự cạnh tranh khốc liệt từ U23 Việt Nam, đội bóng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch SEA Games.

HLV Nafuzi Zain của U23 Malaysia.

Theo thể thức mới áp dụng cho môn bóng đá nam tại SEA Games, chỉ có ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được quyền vào bán kết. Trong bối cảnh này, U23 Malaysia chỉ đặt mục tiêu giành suất vào bán kết rồi mới tính tiếp. Ông Nafuzi Zain nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào bán kết, trước khi cạnh tranh suất vào chung kết."

U23 Malaysia sẽ tiến hành tập trung từ cuối tháng 11 để chuẩn bị cho giải đấu lớn này. Huấn luyện viên Nafuzi Zain thể hiện tư duy tích cực khi cho rằng: "Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á nhưng chẳng có lý do gì mà chúng tôi không chơi tốt cả. Hầu hết các cầu thủ Lào cũng là những người vừa thi đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027."

Sẽ là một hành trình thú vị khi theo dõi những diễn biến tiếp theo của U23 Malaysia tại SEA Games 33, nơi mà họ đang khao khát chứng tỏ bản thân trên sân cỏ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh ĐTQG của họ đang bị FIFA phạt nặng vì "nhập lậu" 7 cầu thủ - những người tham gia trong chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 cách đây ít tháng.