Đừng lo, Ronaldo vẫn ổn!

Giữa tâm bão chỉ trích, Ronaldo đăng thông điệp đầy suy ngẫm: "Hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát".

Sau những ngày liên tiếp trở thành tâm điểm tranh cãi tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo vừa đăng tải một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Không phát biểu về những lùm xùm đang bủa vây tuyển Bồ Đào Nha, không nhắc đến những tranh cãi liên quan đến phát biểu của đàn em João Neves hay các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, Ronaldo chỉ đăng một dòng duy nhất: "Focus on what you can control" (Tạm dịch: "Hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát").

Ronaldo tập trung vào việc tập luyện cho trận tiếp theo ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Thông điệp xuất hiện đúng thời điểm đội tuyển Bồ Đào Nha đang chịu sức ép lớn sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân World Cup 2026. Những ngày qua, Ronaldo liên tục bị đặt vào trung tâm của các cuộc tranh luận. Từ câu chuyện chiến thuật của đội tuyển, phát biểu gây bão của João Neves về vai trò của anh trong đội bóng cho đến những màn đấu khẩu trên mạng xã hội giữa người hâm mộ hai phe. Ngay cả Georgina Rodriguez cũng bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy tranh cãi sau một bình luận liên quan đến drama giữa Neves và bạn gái.

Trong bối cảnh đó, bài đăng mới nhất của Ronaldo được nhiều người xem là lời nhắn gửi tới chính bản thân mình. Bởi suốt hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Ronaldo luôn nổi tiếng với triết lý tập trung tuyệt đối vào những gì diễn ra trên sân cỏ thay vì để bản thân bị cuốn vào những tiếng ồn bên ngoài.

Ronaldo gửi thông điệp ý nghĩa tới chính mình giữa những lùm xùm

Bức ảnh anh lựa chọn đăng tải cũng mang nhiều ý nghĩa. Đó là một poster tái hiện toàn bộ hành trình sự nghiệp từ những ngày còn chơi cho các đội trẻ Bồ Đào Nha cho đến khi trở thành biểu tượng bóng đá thế giới. Hàng trăm trận đấu, vô số danh hiệu, những CLB vĩ đại nhất châu Âu đều xuất hiện trên đó.

Thế nhưng ở chính giữa tấm poster lại là hình chiếc cúp World Cup còn bỏ ngỏ. Ở tuổi 41, World Cup 2026 nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để Ronaldo hoàn thành mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp huyền thoại của mình.

Có lẽ vì vậy mà giữa vô vàn tranh cãi đang diễn ra xung quanh, điều CR7 muốn hướng tới lúc này không phải những lời đáp trả. Mà đơn giản chỉ là tập trung vào điều anh có thể kiểm soát: những trận đấu phía trước và giấc mơ World Cup vẫn chưa khép lại.

Tú Tú.