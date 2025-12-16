Dùng "hack" nhưng vẫn thua trắng Việt Nam, tuyển thủ Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33

Theo thông báo chính thức từ Ủy ban Olympic Thái Lan, VĐV Naphat Warasin (biệt danh: Tokyogurl) đã bị truất quyền thi đấu và loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 33. Naphat Warasin trước đó nằm trong thành phần đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan thuộc nhóm các môn Esports.

Naphat Warasin bị loại khỏi danh sách đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan

Quyết định từ Ủy ban Olympic Thái Lan ghi rõ:

Tuyển thủ Naphat Warasin đã vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử

Sử dụng phần mềm hoặc phần cứng bên thứ ba không được phép để can thiệp vào trận đấu

Hành vi xảy ra trong Ván 1 trận Chung kết nhánh thắng Liên Quân Mobile nữ giữa Thái Lan và Việt Nam

Bất chấp việc sử dụng "hack", tuyển thủ Naphat Warasin vẫn không thể giúp tuyển Thái Lan tránh được trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam tại trận Chung kết nhánh thắng. Đội chủ nhà phải gặp Lào ở trận Chung kết nhánh thua để tranh tấm vé cuối cùng vào Chung kết tổng.

Trận Chung kết tổng nội dung Liên quân Mobile nữ thuộc nhóm các môn Esports SEA Games 33 diễn ra lúc 15h00 ngày 16/12 giữa tuyển Việt Nam và đội thắng trong cặp đấu Thái Lan vs Lào.