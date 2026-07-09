Đừng để nữ nghị sĩ Paraguay đánh bại tuyển Pháp theo một cách khác

Cơn bão tranh cãi quanh Mbappe chưa lắng xuống, nhưng tuyển Pháp không được phép xao nhãng. Morocco đủ nguy hiểm để trừng phạt mọi phút giây mất tập trung.

Đối thủ lớn nhất đôi khi không ở phía bên kia chiến tuyến

World Cup luôn là giải đấu của những khoảnh khắc. Chỉ một sai lầm, một phút lơ là, hay một sự xao nhãng rất nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ vô địch tan biến. Tuyển Pháp hiểu điều đó hơn ai hết.

Họ đã vượt qua Paraguay ở vòng 1/8 bằng chiến thắng tối thiểu, nhưng thay vì được tận hưởng niềm vui và hướng toàn bộ sự chú ý đến Morocco, Les Bleus lại bị cuốn vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe của nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã tạo nên một cơn bão dư luận.

Câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ bóng đá. Chính giới vào cuộc, truyền thông quốc tế lên tiếng và Mbappe trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đương nhiên, bất cứ ai cũng có quyền đứng lên chống lại sự kỳ thị và bảo vệ phẩm giá của mình. Mbappe cũng vậy. Anh xứng đáng nhận được sự ủng hộ trước những lời công kích nhắm vào màu da và nguồn gốc của mình.

Nhưng World Cup không chờ đợi bất kỳ ai. Trong lúc dư luận vẫn còn sục sôi, Morocco đã lặng lẽ chuẩn bị cho trận tứ kết lịch sử.

Morocco không phải đối thủ để tuyển Pháp được phép phân tâm

Có lẽ nhiều người vẫn vô thức xem Morocco là hiện tượng của giải đấu. Đó là một sai lầm. Đội bóng Bắc Phi đã không vào tới tứ kết bằng may mắn. Họ vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục, đánh bại Hà Lan sau loạt luân lưu và sau đó tiếp tục hạ Canada tới 3-0 ở vòng 1/8.

Morocco không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ sở hữu tốc độ, sự kỷ luật và đặc biệt là tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Quan trọng hơn, đây là tập thể không chịu bất kỳ áp lực nào. Họ là đội bị đánh giá thấp hơn, nhưng lại có thể chơi bóng với tâm lý thoải mái nhất. Đó chính là kiểu đối thủ mà những ứng viên vô địch luôn phải dè chừng.

Pháp từng trả giá vì sự chủ quan ở nhiều giải đấu lớn. Họ cũng từng có những thời điểm bị kéo vào các câu chuyện ngoài chuyên môn và phải trả giá bằng những màn trình diễn dưới sức. Didier Deschamps chắc chắn không muốn điều đó lặp lại.

Bởi nếu có một điều mà World Cup đã chứng minh trong suốt gần một tháng qua, thì đó là khoảng cách giữa các đội tuyển hàng đầu không còn quá lớn. Brazil đã bị loại. Bồ Đào Nha cũng phải dừng bước. Hà Lan và Đức đã rời cuộc chơi. Không có khái niệm "đối thủ dễ chịu" ở vòng tứ kết.

Highlights Morocco 3-0 Canada

Mbappe cần trả lời bằng bóng đá

Khi còn trẻ, Mbappe từng nói anh muốn được nhớ đến trước tiên bởi những gì làm được trên sân cỏ. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tiền đạo 27 tuổi thực hiện điều đó. Những phát ngôn từ nữ nghị sĩ Paraguay đáng bị lên án. Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất của Mbappe không nằm ở các tuyên bố hay cuộc tranh luận trên truyền thông. Phản ứng đanh thép nhất luôn là bóng đá.

Một bàn thắng. Một pha kiến tạo. Một màn trình diễn đẳng cấp để đưa tuyển Pháp tiến vào bán kết. Đó mới là câu trả lời khiến mọi lời miệt thị trở nên nhỏ bé.

Mbappe đang ở giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp. Anh là đội trưởng, là thủ lĩnh chuyên môn và là niềm hy vọng lớn nhất của Les Bleus. Tâm trạng của anh ít nhiều có thể tác động đến cả đội bóng.

Nếu Mbappe bị kéo vào những ồn ào bên lề, tuyển Pháp cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng nếu anh cho thấy sự điềm tĩnh, sự tập trung và khát khao chiến thắng, cả tập thể sẽ được truyền đi nguồn năng lượng tích cực.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa của một trận chung kết. Pháp vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhưng họ chỉ có thể đi tiếp nếu giữ được sự tập trung tuyệt đối.

Paraguay đã không thể đánh bại tuyển Pháp trên sân cỏ. Sẽ thật đáng tiếc nếu những dư âm từ trận đấu ấy lại vô tình khiến Les Bleus gục ngã trước Morocco. Bởi đôi khi, đối thủ nguy hiểm nhất của một ứng viên vô địch không phải là đội bóng đứng ở phía bên kia chiến tuyến, mà chính là những tiếng ồn khiến họ quên mất điều quan trọng nhất: trận đấu tiếp theo vẫn còn ở phía trước.