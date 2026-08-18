Đừng để ký ức buồn tại Mỹ Đình năm 2014 thành "cơn ác mộng" của tuyển Việt Nam

Bài học AFF Cup 2014 nhắc nhở ĐT Việt Nam trước tấm vé chung kết ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 mang lại lợi thế vô cùng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ mà còn đưa đội bóng áo đỏ chạm một tay vào tấm vé tham dự trận chung kết. Tuy nhiên, trong môi trường bóng đá đỉnh cao, đặc biệt ở các vòng đấu knock-out hai lượt trận, khoảng cách hai bàn chưa bao giờ được xem là an toàn tuyệt đối. Để biến lợi thế thành chiến thắng chung cuộc, ĐT Việt Nam cần nhìn lại lịch sử như một lời cảnh tỉnh nghiêm túc, mà tâm điểm chính là "cơn ác mộng" tại Mỹ Đình cách đây tròn 12 năm.

"Vết sẹo" AFF Cup 2014

Năm 2014, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura từng bước vào vòng bán kết AFF Cup với tinh thần lên rất cao. Ở trận lượt đi trên chảo lửa Shah Alam, dù bị Malaysia dẫn trước, các chiến binh sao vàng đã lội ngược dòng xuất sắc để giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết. Với 2 bàn thắng làm vốn trên sân khách, tấm vé bước vào trận chung kết tưởng chừng đã nằm chắc trong tay đại diện Việt Nam khi lượt về được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Sự chủ quan cùng áp lực tâm lý quá lớn trong việc bảo vệ thành quả đã nhanh chóng biến trận lượt về thành một thảm họa phòng ngự. Chỉ trong 45 phút đầu tiên của hiệp một, hàng thủ Việt Nam liên tiếp phạm sai lầm dây chuyền, để Malaysia chọc thủng lưới tới 4 lần. Cú đúp sút phạt đền của Safiq Rahim, bàn thắng của Norshahrul Talaha, pha phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành cùng cú đánh đầu của Shukor Adan đã dội gáo nước lạnh buốt giá lên toàn bộ khán đài Mỹ Đình. Dù Lê Công Vinh nỗ lực lập cú đúp ở hiệp hai, ĐT Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại 2-4 ngay trên sân nhà và gục ngã với tổng tỷ số 4-5 sau hai lượt trận. Thất bại cay đắng ấy đã trở thành một trong những "vết sẹo" sâu nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

AFF Cup 2014 từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: TL)

Sự khác biệt của hiện tại và thử thách của HLV Kim Sang-sik

Nhìn lại thất bại 12 năm trước, giới chuyên môn đều thống nhất rằng nguyên nhân lớn nhất không nằm ở sự chênh lệch trình độ, mà đến từ chiếc "bẫy tâm lý". Việc nhận bàn thua sớm khiến các cầu thủ hoảng loạn, đánh mất sự tỉnh táo và vỡ vụn về mặt chiến thuật. Đây chính là bài học kinh nghiệm đắt giá nhất mà HLV Kim Sang-sik cùng các học trò phải mang theo vào trận lượt về tại ASEAN Cup 2026.

So với thế hệ năm 2014, ĐT Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều điểm tựa vững chắc hơn. Đội hình đương đại hội tụ những gương mặt dày dặn kinh nghiệm trận mạc quốc tế như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức cùng sự bổ sung chất lượng từ tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên... Bản lĩnh thi đấu dưới thời HLV Kim Sang-sik cũng được thể hiện qua sự lỳ lợm, tính kỷ luật cao và khả năng chịu áp lực vượt trội.

Tuy nhiên, đối thủ Malaysia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bị dẫn trước 0-2, "những chú hổ Mã Lai" sẽ bước vào trận lượt về với tâm thế "không còn gì để mất". Họ chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép dồn dập ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, kịch bản giống hệt những gì từng diễn ra tại Mỹ Đình năm 2014.

ĐT Việt Nam cần giữa sự tỉnh táo để bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: DM)

Giữ đôi chân trên mặt đất để tiến vào chung kết

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho HLV Kim Sang-sik là làm sao giúp các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa và cái đầu lạnh. ĐT Việt Nam không nhất thiết phải co cụm phòng ngự tiêu cực, bởi điều đó có thể vô tình mời gọi sức ép từ đối phương. Thay vào đó, việc duy trì cự ly đội hình hợp lý, chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và sẵn sàng tung ra những đòn phản công sắc lẹm sẽ là chìa khóa để trừng phạt khoảng trống phía sau hàng thủ Malaysia.

Chiến thắng 2-0 ở lượt đi là một lợi thế tuyệt vời, nhưng tấm vé vào chung kết chỉ thực sự được đảm bảo khi tiếng còi kết thúc trận lượt về vang lên. Bằng việc nhìn lại quá khứ để tự nhắc nhở bản thân, giữ vững tinh thần kỷ luật và tôn trọng đối thủ, ĐT Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua thử thách, xóa bỏ bóng ma quá khứ và hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup 2026.