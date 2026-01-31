Đứng đầu bảng đấu, Indonesia đụng độ Việt Nam tại Tứ kết giải châu Á

Ở trận đấu cuối bảng A, VCK futsal châu Á 2026, chủ nhà Indonesia vừa hòa 1-1 với Iraq. Với trận hòa này, Indonesia bảo toàn vị trí đầu bảng, với 7 điểm sau 3 trận. Cũng tại khung 19h00, Kyrgyzstan thắng Hàn Quốc 3-2. Dù vậy, cả 2 đội này đều dắt tay nhau về nước. Đội nhì bảng A là Iraq.

Kết quả trên đưa chủ nhà Indonesia - hạng 24 FIFA, đối đầu Việt Nam - hạng 20 FIFA tại Tứ kết. Một cặp Tứ kết khác cũng đã được xác định, là Thái Lan (nhất bảng B) gặp Iraq.

Lúc 15h00 hôm nay, futsal Việt Nam cũng đấu lượt cuối bảng B, thua Thái Lan 0-1. Còn Kuwait thắng Lebanon 7-2.

Vào lúc 15h00 ngày mai, 1/2, bảng C diễn ra 2 cặp đấu cuối giữa Nhật Bản vs Uzbekistan, Tajikistan vs Australia. Còn lúc 19h00 là 2 cặp đấu cuối bảng D, giữa Iran vs Afghanistan và Saudi Arabia vs Malaysia. Khi đó, 2 cặp tứ kết cuối cùng sẽ lộ diện.

Việc đối đầu Indonesia tại Tứ kết sẽ là nhiệm vụ không đơn giản cho futsal Việt Nam. Thời gian qua, futsal Indonesia tiến bộ rất nhanh và còn là chủ nhà của giải lần này.