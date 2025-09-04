Dùng 2 sao nhập tịch không thắng được Lào, U23 Indonesia bị chê yếu

Một trong những bất ngờ của vòng loại U23 châu Á 2026 lượt trận đầu tiên là việc U23 Indonesia bị U23 Lào cầm hòa ngay trên sân nhà. Đội tuyển xứ vạn đảo không thể ghi bàn dù áp đảo đối thủ trong cả trận. Kết quả này khiến đội tuyển U23 Indonesia đối mặt với nguy cơ không được góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Ha Hyeok-jun của U23 Lào cho rằng U23 Indonesia bây giờ yếu hơn so với cách đây một năm. Nhiều cầu thủ U23 Indonesia từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2024 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong, người bị sa thải ngay sau giải đấu.

U23 Indonesia bị U23 Lào cầm hòa.

"Tôi thấy đội Indonesia thời ông Shin Tae-yong làm huấn luyện viên mạnh hơn. Bây giờ, có vẻ họ đang trong giai đoạn chuyển giao nên không mạnh như trước ", huấn luyện viên của U23 Lào nhận xét về đối thủ.

Trong cuộc đối đầu với U23 Indonesia tối qua (3/9), U23 Lào chỉ tập trung phòng ngự và không tung ra được cú sút trúng đích nào về phía đối thủ. Tuy nhiên, họ cũng khiến U23 Indonesia bế tắc.

Ở trận đấu tại AFF Cup 2024 - khi 2 đội tuyển quốc gia gặp nhau với nhiều tuyển thủ U23 trong đội hình, Indonesia cũng không thể giành chiến thắng. Dù vậy, đội bóng xứ vạn đảo vẫn ghi được tới 3 bàn và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Huấn luyện viên Ha Hyeok-jun nói thêm: "Khi chúng tôi gặp nhau ở AFF Cup 2024, đội Indoneisa có tinh thần chiến đấu cao hơn và chiến thuật rõ ràng hơn. Cách tấn công của họ rất quyết liệt và vận dụng chiến thuật tốt. Theo quan điểm của tôi, họ không mạnh như dưới thời ông Shin Tae-yong, nhất là về tấn công. So với thời điểm đó, họ có vẻ yếu đi".

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Indonesia sử dụng đội hình tương tự giải U23 Đông Nam Á 2025 - nơi họ thua U23 Việt Nam ở trận chung kết. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ có 2 cầu thủ nhập tịch theo diện có gốc Indonesia là Jens Raven và Rafael Struick. Cả 2 cầu thủ này đều gây thất vọng trong trận đấu với U23 Lào.

Dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong, U23 Indonesia luôn có ít nhất nửa đội hình là những cầu thủ sinh ra và được đào tạo ở châu Âu. Đội bóng xứ vạn đảo từng vào đến bán kết giải U23 châu Á và giành quyền tham dự trận play-off tranh suất dự Olympic Paris 2024.