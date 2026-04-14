Dựng 100.000 kịch bản, AI dự đoán đội nào vô địch World Cup 2026?

Trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ, nền tảng dự đoán bóng đá NerdyTips đã thu thập dữ liệu của toàn bộ các đội góp mặt, rồi đưa vào mô hình trí tuệ nhân tạo, yêu cầu thực hiện tới 100.000 phép tính riêng biệt về diễn biến của giải đấu.

Năm 2026, lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để đưa ra dự đoán World Cup. (Nguồn: Yahoo Sports)

Từ chất lượng đội hình, phong độ hiện tại, cách vận hành chiến thuật cho tới từng nhánh đấu mà mỗi đội có thể đi qua ở thể thức 48 đội, tất cả đều được tính toán, điều chỉnh nhiều lần, cho đến khi hình thành một bảng xếp hạng rõ ràng về cơ hội vô địch của từng đội.

Theo kết quả do mô hình này đưa ra, Pháp đứng đầu với 18,5% cơ hội vô địch, theo sau là Tây Ban Nha (16,6%) và Anh (15,0%). Đáng chú ý, không đội nào vượt mốc 20%, cho thấy không tồn tại một ứng viên áp đảo. Nhóm bám đuổi gồm Argentina và Brazil cùng 10,9%, tiếp đến là Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bỉ. Khoảng cách giữa các đội là không lớn, cho thấy cục diện giải đấu có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

Điểm thú vị là AI không thiên vị các đội bóng dựa vào danh tiếng hay dòng tiền cá cược. Trong khi thị trường đặt niềm tin lớn vào Tây Ban Nha sau chức vô địch Euro 2024 , mô hình này vẫn xếp Pháp cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Đội bóng với những ngôi sao như Kylian Mbappé vẫn duy trì sự ổn định qua nhiều giải đấu lớn. Đây là yếu tố AI đánh giá cực kỳ quan trọng trong các trận knock-out.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha được xem là hình mẫu của lối chơi kiểm soát chặt chẽ, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu không duy trì được nhịp chơi. Trong khi đó, Anh lần đầu được nhìn nhận đúng với thực lực, không còn bị kỳ vọng quá mức, song vẫn ổn định để đua tranh đến chặng cuối.

AI dự đoán đội tuyển Pháp là ứng viên tiềm năng nhất cho chức vô địch. (Nguồn: Reuters)

Đáng chú ý, các mô phỏng từ AI cũng phản ánh sự dịch chuyển trong trật tự quen thuộc của bóng đá thế giới. Argentina và Brazil không còn được xem là ứng viên mặc định cho ngôi vô địch. Dù vẫn sở hữu những biểu tượng như Lionel Messi hay dàn sao tấn công hàng đầu, họ hiện chỉ nằm trong nhóm cạnh tranh, thay vì là ứng cử viên sáng giá nhất. Theo phân tích của mô hình, bóng đá hiện đại đang dần trở thành một cuộc đua sít sao giữa nhiều đội mạnh, thay vì một trật tự phân tầng rõ ràng như trước.

Trong nhóm phía sau, những đội như Bồ Đào Nha hay Đức được xem là “kẻ ngáng đường nguy hiểm”. Chỉ cần đúng thời điểm, họ hoàn toàn có thể đi một mạch đến chức vô địch.

Theo Yahoo Sports, NerdyTips là nền tảng phân tích bóng đá sử dụng AI để đưa ra dự báo mỗi ngày cho hầu hết các trận đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới, từ những giải lớn như Ngoại hạng Anh cho đến các giải ít tên tuổi ở những quốc gia xa lạ. Chính nền tảng dữ liệu đó là cơ sở để xây dựng mô hình dự đoán World Cup. Việc mô phỏng tới 100.000 kịch bản là hoàn toàn khả thi vì hệ thống này vốn đã xử lý hàng nghìn trận đấu thực tế mỗi tuần.

NerdyTips dự kiến công bố đầy đủ 104 dự đoán cho các trận đấu tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ, từ kết quả trận đấu, số bàn thắng cho đến các chỉ số chi tiết như phạt góc, thẻ phạt, khả năng kiểm soát bóng hay số cú sút. Đáng chú ý, nền tảng này công khai toàn bộ các dự đoán đã đưa ra, không phân biệt đúng hay sai, để người theo dõi có thể tự kiểm chứng mức độ chính xác.