Dụi mắt 3 lần mới nhận ra Trần Thị Thanh Thuý - chủ công số 1 Việt Nam khi về nước săn "vàng" SEA Games 33

Trần Thị Thanh Thúy - gương mặt không thể thay thế của bóng chuyền nữ Việt Nam - đã chính thức trở về nước hội quân, khởi động hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 2025. Nhưng điều khiến dân mạng "bật ngửa" lại không chỉ là màn comeback đúng lúc, mà còn là diện mạo mới tinh của cô nàng.

Xuất hiện trong buổi tập đầu tiên, Thanh Thúy khiến khán giả phải dụi mắt 2-3 lần vì mái tóc xoăn ngắn cực lạ, khác hẳn hình ảnh quen thuộc bấy lâu. Nhiều fan còn đùa "chủ công 1m93 mà đổi style là coi như đổi luôn khí chất", trông trẻ hơn, cá tính hơn và đúng chất "nữ chiến binh" sắp vào trận lớn.

Trước khi trở về, Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản nhưng phải tạm chia tay CLB vì SEA Games diễn ra ngay thời điểm then chốt của mùa giải.

Suốt nhiều năm qua, Thanh Thúy không chỉ là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam mà còn là một trong số rất ít VĐV có sự nghiệp quốc tế ấn tượng: từng thi đấu ở Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và gần nhất là Nhật Bản. Cô cũng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu khiến bất kỳ chủ công nào của châu Á phải dè chừng: vô địch AVC Champions League 2023, 3 lần đăng quang AVC Nations Cup liên tiếp, cùng loạt chức vô địch quốc nội.

Trở lại lần này, Thanh Thúy lập tức hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam tại Vĩnh Long từ ngày 2/12, tham gia buổi giao hữu nội bộ trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan vào ngày 8/12. Tại SEA Games 2025, Việt Nam rơi vào bảng đấu gồm Myanmar, Malaysia và Indonesia - hành trình không dễ nhưng hoàn toàn trong khả năng nếu đội giữ phong độ ổn định.

Trong bối cảnh bóng chuyền nữ Việt Nam đang khát vàng SEA Games hơn bao giờ hết, màn "lột xác" của Thanh Thúy như lời khẳng định: cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến lớn. Người hâm mộ chỉ còn chờ cô và các đồng đội viết tiếp kỳ tích trong những ngày sắp tới.