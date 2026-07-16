Đưa tuyển Anh vào thảm họa, HLV Tuchel bị "ném đá" dữ dội

Wayne Rooney cùng nhiều cựu danh thủ Anh chỉ trích HLV Thomas Tuchel sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 vì những thay đổi quá thận trọng.

Thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 khiến tuyển Anh thêm một lần lỡ hẹn với trận chung kết. Tuy nhiên, thay vì chỉ đổ lỗi cho các cầu thủ, phần lớn sự chỉ trích từ giới chuyên môn xứ sở Sương mù lại hướng về HLV Thomas Tuchel, người bị cho là đã tự đánh mất lợi thế bằng những quyết định thay người đầy tranh cãi.

Ngay sau khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 53, tuyển Anh dần đánh mất quyền kiểm soát thế trận. Tuchel lần lượt tung những cầu thủ thiên về phòng ngự vào sân, chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ nhằm bảo toàn cách biệt mong manh. Kế hoạch này không phát huy hiệu quả khi Argentina liên tục dồn ép và ghi liền hai bàn ở những phút cuối do công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez để giành vé vào chung kết.

Rooney: "Tuchel đang tự chuốc lấy rắc rối"

Trên sóng truyền hình, cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney là một trong những người lên tiếng gay gắt nhất.

Rooney nhận định: "Ông ấy đang tự chuốc lấy rắc rối", ám chỉ việc Tuchel quá sớm lựa chọn cách tiếp cận phòng ngự thay vì tiếp tục duy trì thế trận chủ động khi đội nhà đang dẫn trước.

Theo huyền thoại Manchester United, những sự thay đổi của Tuchel đã gửi tín hiệu tiêu cực tới toàn đội. Anh không còn giữ bóng, cũng không tạo được sức ép lên phần sân Argentina, qua đó tạo điều kiện để đối thủ liên tục tổ chức tấn công.

Rooney cho rằng khi một đội bóng chỉ còn nghĩ đến việc bảo vệ tỷ số trong hơn 30 phút cuối trước nhà đương kim vô địch thế giới, họ gần như chắc chắn sẽ phải trả giá.

Hàng loạt cựu danh thủ đồng tình

Rooney không phải người duy nhất chỉ trích chiến lược gia người Đức.

Theo The Sun, các cựu tuyển thủ Joe Hart, Micah Richards, Alan Shearer và Michael Owen đều bày tỏ quan điểm rằng tuyển Anh đã chơi quá thụ động sau bàn mở tỷ số. Họ cho rằng việc liên tiếp thay các cầu thủ tấn công bằng những hậu vệ khiến "Tam sư" mất hoàn toàn khả năng phản công và chỉ còn biết chống đỡ.

"Gareth Southgate hẳn đang ngồi ở nhà và nghĩ: "Tôi từng bị chỉ trích dữ dội vì điều này". Còn Thomas Tuchel thì vừa lặp lại đúng như thế... Có lẽ Tuchel không tin tưởng vào các cầu thủ của ông ấy" - cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart nói.

Trong khi đó, tường thuật của The Guardian cũng chỉ ra một thống kê đáng chú ý: sau khi dẫn bàn, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 12% trong hơn nửa giờ cuối trận. Argentina gần như áp đảo hoàn toàn về thế trận trước khi ghi hai bàn thắng quyết định.

Chính sự lép vế kéo dài này khiến nhiều chuyên gia nhận định thất bại của tuyển Anh không đơn thuần đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của Argentina, mà còn xuất phát từ cách tiếp cận quá an toàn của Tuchel.

Tuchel bảo vệ quyết định của mình

Trước những lời chỉ trích, HLV Thomas Tuchel vẫn giữ nguyên quan điểm trong buổi họp báo sau trận.

Chiến lược gia người Đức khẳng định ông "không hối tiếc" về các quyết định thay người, đồng thời cho rằng sau khi trận đấu kết thúc thì ai cũng có thể nói những thay đổi đó là sai.

Tuchel giải thích ông buộc phải gia cố hàng phòng ngự để đối phó với sức ép và những tình huống bóng bổng từ Argentina. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công khi Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Đội trưởng Harry Kane cũng thừa nhận tuyển Anh đã không thể duy trì sức ép sau khi vượt lên dẫn trước. Theo tiền đạo của Bayern Munich, toàn đội không thực hiện được đúng ý đồ mà ban huấn luyện mong muốn trong quãng thời gian cuối trận.

Thất bại trước Argentina khiến tuyển Anh tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu lớn, đồng thời đẩy Thomas Tuchel vào tâm điểm tranh cãi. Dù vẫn còn trận tranh hạng ba với tuyển Pháp, chiến lược gia người Đức chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ sau màn trình diễn bị đánh giá là quá thận trọng ở một trong những trận đấu quan trọng nhất World Cup 2026.