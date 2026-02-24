“Dù Malaysia có loại hết cầu thủ “nhập lậu”, ĐT Việt Nam cũng khó lật kèo thắng đậm”

Trước đó ở lượt đi, ĐT Việt Nam đã thất bại 0-4 trước địch thủ này trên sân khách. Sau đó, phía Malaysia bị nhận định đã xử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai luật trước Việt Nam (và cả ở trận trước đấy gặp Nepal). Bởi thế, câu chuyện tiếp theo diễn ra phức tạp.

Nếu Malaysia bị kết luận cuối cùng là sai luật FIFA, họ gần như sẽ bị xử thua ngược cả Việt Nam lẫn Nepal. Khi ấy, ĐT Việt Nam không cần quan tâm kết quả trận cuối vẫn đứng đầu bảng F và đi tiếp.

Còn trong trường hợp Malaysia không bị xử thua ngược, ĐT Việt Nam sẽ cần thắng lại đối thủ ít nhất 4 bàn cách biệt mới mong cạnh tranh chỉ số phụ, từ đó cạnh tranh suất đi tiếp.

Hiện tại, các bên đều đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS - Tòa án Trọng tài Thể thao. Mới nhất, phía CAS đã gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu tạm thời cho 7 cầu thủ “nhập lậu” vào Malaysia. Điều đó làm dấy lên nghi vấn, liệu Malaysia có sử dụng 7 cầu thủ này trong lần tái đầu Việt Nam hay không? Được biết thời gian qua, phía Malaysia cũng đã liên tục hỏi FIFA về vấn đề này, nhưng chưa được FIFA xác nhận cụ thể.

Nhận định về khả năng Malaysia sử dụng tiếp 7 cầu thủ “nhập lậu” đấu Việt Nam, BLV Quang Huy mới đây chia sẻ:

“Gần đây đi chúc Tết, tôi có gặp một lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, anh ấy nói là phía Malaysia sẽ không dám đâu. Những người theo rất sát chuyện này và hiểu nội tình của đối phương đều cho rằng việc từ chối sử dụng hàng loạt sẽ là một hành động thể hiện thiện chí cần thiết của Malaysia hướng đến các cơ quan quản lý bóng đá cao hơn. Đến lúc này họ không khẳng định là dùng hay không dùng, nhưng bên chúng ta đều hiểu là họ sẽ không dùng.

Dư luận và các cơ quan quản lý đang bức xúc như vậy thì nếu đã có động thái cầu thị, họ phải cầu thị tiếp để giảm bớt căng thẳng. Và lệnh tạm hoãn vừa rồi từ CAS, như chúng ta đã nhận định, mang yếu tố bảo vệ quyền lợi lao động của cầu thủ nhiều hơn là phán quyết đúng – sai về mặt pháp lý của việc nhập tịch”.

Nếu Malaysia không sử dụng 7 cầu thủ “nhập lậu”, cơ hội cho ĐT Việt Nam chiến thắng, thậm chí thắng đậm với cách biệt 4 bàn ra sao? BLV Quang Tùng nối tiếp câu chuyện:

“Nếu họ vẫn giữ nguyên mấy cầu thủ “nhập lậu” đá thì mình khó có cửa. Phải thắng chênh hơn bốn bàn thì rất khó. Ngay cả khi họ không có những người đó, thắng ba bốn bàn cũng đâu phải chuyện dễ. Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên tập trung vào trận lượt về với mục tiêu kết quả hợp lý, đừng nghĩ đến trận lượt đi nữa”.

BLV Quang Huy tiếp: “Nếu đã xử thua lượt đi thì Malaysia sẽ bị trừ sáu điểm. Vì vậy ĐTVN cứ tập trung đá tốt trận lượt về, hòa thậm chí thắng với kết quả hợp lý càng tốt, quan trọng là đừng thua”.

Dự kiến ngay 26/2 tới đây, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về sai phạm của bóng đá Malaysia. Theo nhiều đánh giá, khả năng Malaysia thoát án phạt là rất thấp.