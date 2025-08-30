Dự đoán vòng 3 Premier League 2025-26 cùng siêu máy tính

Dự đoán nhanh

- Manchester United là lựa chọn được tin tưởng nhất trước Vòng 3, bất chấp thất bại nhục nhã ở Cúp liên đoàn.

- Chelsea, Tottenham và Nottingham Forest cũng là những ứng cử viên nặng ký để giành chiến thắng trên sân nhà.

- Manchester City là đội có khả năng thắng trên sân khách cao nhất, trong khi Liverpool được đánh giá cao hơn trong trận đấu lớn với Arsenal vào Chủ nhật.

Các trận đấu thứ Bảy bắt đầu với derby West London tại Stamford Bridge khi Chelsea tiếp đón Fulham trong trận đấu sớm. Chelsea vẫn bất bại tại Stamford Bridge ở Ngoại hạng Anh trong năm 2025 (T8 H3) và do chỉ thua 8.3% số trận đấu với Fulham tại giải đấu này (3/36), họ là ứng cử viên nặng ký theo mô hình dự đoán, với 59.4% cơ hội chiến thắng.

The Blues đã hòa 0-0 với Crystal Palace trên sân nhà trong trận mở màn nhưng sau đó có chiến thắng 5-1 trước West Ham vào thứ Sáu tuần trước. Họ cũng đã thắng cả năm trận gần nhất ở khung giờ sớm thứ Bảy tại giải ngoại hạng, bao gồm chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Fulham vào tháng 1 -2024. Fulham đã thắng trận này 2-1 mùa trước, nhưng họ chưa bao giờ thắng hai trận liên tiếp như vậy trong lịch sử và chỉ được dành cho 19.4% cơ hội để làm điều đó.

Wolves (38.3%) đối đầu Everton (33.9%) khi chủ nhà nhắm mục tiêu có điểm đầu tiên trước đợt nghỉ quốc tế. Một trận hòa tại Molineux được đánh giá là khả năng mạnh với 27.8%, và Wolves chỉ thua hai trong số 11 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh trước Everton (T4 H5). Tuy nhiên, Wolves không thắng trong 11 trận sân nhà gần nhất của họ diễn ra trong tháng 8 tại giải đấu, bao gồm trận thua 0-4 trước Man City ở vòng mở màn. Họ đang nhắm tránh thua cả ba trận ra quân đầu mùa tại giải đấu lần đầu tiên kể từ mùa 2021-22.

Everton bất bại trong cả hai trận gặp Wolves mùa trước, và họ sẽ hy vọng Jack Grealish có thể lại tỏa sáng.

Tottenham đang tìm cách có được ba chiến thắng trong ba trận dưới thời Thomas Frank khi họ tiếp đón Bournemouth , đội đã giành chiến thắng đầu tiên vào cuối tuần trước trước Wolves. Spurs có tỷ lệ thắng trong 52.7% sau khi có khởi đầu mùa giải tốt nhất kể từ 2015-16. Tuy nhiên, họ đã bước vào mỗi kỳ nghỉ quốc tế gần đây nhất sau một thất bại. Bournemouth cần vượt qua tỷ lệ cược để tiếp tục chuỗi đó sau khi chỉ được dành cho 24.6% cơ hội chiến thắng, mặc dù họ đã kiếm được bảy điểm từ sáu trận gần nhất gặp Spurs (T2 H1 T3).

Tuy nhiên, họ sẽ phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Spurs, khi chủ nhà đã giữ sạch lưới hai trận liên tiếp - trước Burnley và Man City - mặc dù Tottenham chưa giữ sạch lưới ba trận liên tiếp kể từ tháng 5 - 2022.

Manchester United được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đầu tiên của chiến dịch trước Burnley , và sau những gì đã xảy ra tại Blundell Park vào thứ Tư, họ chắc chắn cần nó. Áp lực đang đè nặng lên HLV Ruben Amorim. Man United đã thua Arsenal và hòa với Fulham tại giải đấu này, nhưng siêu máy tính dành cho họ 68% cơ hội chiến thắng vào thứ Bảy. Quỷ đỏ chỉ thua một trong số 25 trận sân nhà gần nhất gặp Burnley trên mọi đấu trường (T15 H9).

Họ cũng bất bại trong 23 trận gần nhất tại giải ngoại hạng khi gặp các đội mới thăng hạng (T20 H3), kể từ trận thua 1-4 trên sân Watford vào tháng 11 -2021 – trận đấu đó là trận cuối cùng của Ole Gunnar Solskjær trước khi bị sa thải. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng cho Burnley, đội đã đánh bại Sunderland tại Turf Moor vào cuối tuần trước, bất chấp khả năng thắng chỉ 13.6%. Hơn nữa, Man United đã thua 8 trong số 13 trận sân nhà gần nhất tại giải (T3 H2), và sẽ muốn tránh thua liên tiếp trên sân nhà ngay từ đầu một chiến dịch Ngoại hạng Anh lần thứ hai, sau mùa 2020-21.

Bước vào trận đấu muộn thứ Bảy và, sau khi bị Arsenal hạ nhục, Leeds United có một trận đấu khó khăn khác khi họ tiếp đón Newcastle United , đội vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của chiến dịch mới. Nhưng Newcastle của Eddie Howe có xu hướng thi đấu tốt trước các đội mới thăng hạng, thắng 8 trận gần nhất như vậy và ghi ít nhất ba bàn trong bảy trận đó.

Tuy nhiên, Newcastle gặp nhiều vấn đề về nhân sự, với Alexander Isak vẫn có khả năng vắng mặt và Anthony Gordon bị treo giò sau thẻ đỏ trong trận thua 2-3 trước Liverpool vào thứ Hai, trận đấu cũng chứng kiến Joelinton, Sandro Tonali và Fabian Schär bị chấn thương. Tuy vậy, Newcastle vẫn được Opta dự đoán thắng trong 44.7%. Leeds chỉ có cơ hội thắng 29.5%.

Manchester City (50.3%) sẽ tìm cách trở lại sau thất bại trước Tottenham khi làm khách đến Brighton (25.9%) , nhưng đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Pep Guardiola không thắng trong cả hai lần gặp đồng nghiệp Fabian Hürzeler. Trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện tại giải ngoại hạng của người Tây Ban Nha, HLV duy nhất ông đối mặt ba lần mà không thắng là Ronald Koeman (H2 T1).

Nếu Brighton muốn có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa 2025-26, họ sẽ phải kìm chân Phil Foden. Anh ấy đã ghi sáu bàn trong sáu lần làm khách gặp Brighton, và chỉ có Mohamed Salah là ghi nhiều bàn với tư cách khách tại Sân vận động Amex như vậy (cũng 6).

Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về Anfield vào chiều Chủ nhật khi hai ứng cử viên vô địch tiềm năng, Liverpool và Arsenal , đối đầu trực tiếp, với cả hai đội đều đã thắng hai trận đầu mùa. Liverpool, đội giành chiến thắng kịch tính vào phút chót trước Newcastle vào thứ Hai, là đội được siêu máy tính Opta ưu ái hơn để tiếp tục mạch thắng với 44.9%, mặc dù họ không thắng trong sáu trận gần nhất tại giải đấu gặp Arsenal (H2 T4).

Trong khi đó, Arsenal đã thắng hai trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mà không để thủng lưới; họ chỉ một lần thắng ba trận mở màn trong 20 mùa giải gần đây (2022-23), nhưng khả năng thắng của họ là 29.7%.

Pháo thủ đã không thắng trong 12 chuyến làm khách gần nhất đến Anfield (H5 T7), mặc dù ba trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa. Một trận hòa khác được dành 25.4% khả năng. Salah sẽ là người nguy hiểm của Liverpool, với 11 bàn tại giải đấu ghi vào lưới Arsenal, nhưng Viktor Gyökeres, người đã ghi hai bàn đầu tiên cho The Gunners trong trận thắng 5-0 trước Leeds, cũng sẽ tìm cách để lại dấu ấn.

Trận đá muộn vào Chủ nhật khi Aston Villa và Crystal Palace cùng săn tìm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu của họ tại Villa Park. Villa vẫn chưa tìm thấy lưới đối phương trong mùa này, sau trận hòa 0-0 với Newcastle và tiếp đó là thua 0-1 trước Brentford, nhưng họ được dành 49.4% cơ hội để có được ba điểm đầu tiên của mùa giải tại đây.

Điều đó có lẽ không đáng ngạc nhiên, khi họ đang có chuỗi 19 trận bất bại trên sân nhà tại giải ngoại hạng (T11 H8), đồng thời họ cũng bất bại trong tám trận gần nhất gặp Palace (T5 H3). Trong khi đó, Crystal Palace đã hòa với Chelsea và Forest tính đến nay và được dành 25.6% cơ hội chiến thắng. Họ thắng 4-1 trong lần gặp Villa gần nhất vào tháng Hai tại Selhurst Park, đồng thời đánh bại họ ở bán kết Cúp FA tại Wembley vào tháng Tư trên đường đến chức vô địch. Tuy nhiên, Palace chưa thắng hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Villa kể từ mùa 2013-14.

Các trận đấu khác

Sunderland vs Brentford: Sunderland (33.2%) và Brentford (38.7%) được dự đoán cân tài cân sức, với khả năng hòa cao nhất vòng này (28.2%). Brentford có phong độ sân khách ấn tượng (23 điểm trong năm 2025), trong khi Sunderland muốn thắng hai trận sân nhà mở màn lần đầu kể từ năm 2001.

Nottingham Forest vs West Ham: Nottingham Forest (55%) được đánh giá cao trước West Ham (21.1%), đội chưa có điểm nào. Forest thắng cả ba trận gần nhất trước West Ham tại Premier League, với Chris Wood là mối đe dọa khi ghi 8 bàn vào lưới đối thủ này.