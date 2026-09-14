Dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Kuwait ở trận ra quân ASIAD 20

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào trận ra quân ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait với lực lượng giàu kinh nghiệm và tâm lý hưng phấn, nhưng cũng đối mặt bài toán thể lực lẫn xoay tua trong hành trình dài.

U23 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục ASIAD 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

* Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait mở màn bảng C diễn ra trên sân CS Asset Minato Soccer (Nhật Bản) vào lúc 17 giờ ngày 15-9.

Phải đến sáng ngày thi đấu, U23 Việt Nam mới hội đủ 23 cầu thủ. Trung vệ Đặng Tuấn Phong là thành viên cuối cùng có mặt tại Nagoya sau chuyến bay đêm từ Hà Nội. Khó khăn nhân sự đã được dự báo từ trước, song Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Đinh Hồng Vinh chủ động chuẩn bị cho ASIAD 2026 từ cuối tháng 3.

Trong đó, U23 Việt Nam từng dự Giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc với những đối thủ mạnh, trước khi tiếp tục có 10 ngày tập luyện cùng nhau vào cuối tháng 7. Đáng chú ý, 15 cầu thủ trong danh sách sang Nhật Bản từng giành huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm. Hơn một nửa đội hình cũng đã sát cánh trên hành trình vô địch U23 châu Á 2026 và giành huy chương vàng SEA Games 33.

Bộ khung đá chính dạn dày kinh nghiệm trải đều ở cả 3 tuyến, với thủ môn Cao Văn Bình, các trung vệ Phạm Lý Đức, Đặng Tuấn Phong, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc, Lê Văn Thuận cùng nhóm tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát... Kinh nghiệm là điểm tựa vững chắc, nhất là khi HLV Đinh Hồng Vinh từng đồng hành thành công trong giai đoạn của HLV Park Hang-seo và hiện làm việc cùng đồng nghiệp Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, bài toán đáng lo nằm ở đường dài. Với mật độ 3 ngày 1 trận, trong bối cảnh nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại CLB, U23 Việt Nam cần lực lượng đủ dày để xoay tua. Khoảng cách giữa đội hình chính và nhóm dự bị vẫn đáng kể. Phần lớn cầu thủ dự bị mới 20-21 tuổi, được hướng đến SEA Games và vòng loại U23 châu Á năm tới.

HLV Đinh Hồng Vinh nhận định: “U23 Kuwait có lối chơi trực diện, mạnh trong tranh chấp bóng 2 và các tình huống cố định. Nhưng chúng tôi không đến ASIAD 2026 chỉ để trải nghiệm, mà mỗi cầu thủ đều phải đủ năng lực cạnh tranh và thi đấu vì thành tích chung”.

Trung vệ Đặng Tuấn Phong là cầu thủ hội quân muộn nhất U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Ở phía đối diện, U23 Kuwait cũng có sự chuẩn bị đáng kể. Các giải quốc nội nghỉ 1 tháng để phục vụ đội tuyển, giúp HLV David Doniga có điều kiện tập trung toàn bộ lực lượng. Danh sách 23 cầu thủ đều đang chơi bóng trong nước, đến từ nhiều CLB lớn, tạo thuận lợi về sự ăn ý và thích nghi chiến thuật.

U23 Kuwait sử dụng cả 3 suất cầu thủ quá tuổi gồm Dhari Al-Mesri, Talal Al-Qaisi (cùng 22 tuổi) và Fawaz Al-Mubailish (27 tuổi). Trong đó, Al-Mubailish nổi bật nhất, từng 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, sở hữu kinh nghiệm và khả năng tranh chấp, xử lý trong vòng cấm.

Xét thành tích châu lục gần đây, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng trước U23 Kuwait sẽ không chỉ mang về 3 điểm, mà còn tạo cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới tứ kết, trước khi lần lượt gặp U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

Quan trọng hơn, nếu đội tuyển bóng đá nam U23 khởi đầu thuận lợi có thể trở thành nguồn cảm hứng để các vận động viên Việt Nam cùng hướng tới mục tiêu chinh phục ASIAD 2026.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Kuwait