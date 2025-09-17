Dù đau khổ, tại sao Ban lãnh đạo MU vẫn chọn tin tưởng Ruben Amorim?

Thất bại trước Man City trên sân nhà khiến MU chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận, xếp thứ 14 ở mùa giải 2025/26, đủ để tạo nên khởi đầu tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League.

Những thống kê khác cũng chỉ mang lại sự chán nản. Và nó liên quan đến HLV Ruben Amorim. Hiện tỷ lệ thắng của chiến lược gia 40 tuổi tại Ngoại hạng Anh chỉ là 26%, với 8 trận thắng sau 31 trận. Tỷ lệ thắng chung của ông là 36%, với 17 trận thắng sau 47 trận. Kể từ khi Amorim tiếp quản MU vào tháng 11 năm ngoái, họ giành được 31 điểm ít ỏi sau 31 trận, với 14 điểm trên sân khách và 17 điểm trên sân nhà.

Vì vậy, nếu Ban lãnh đạo MU, đứng đầu là đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, quyết định sa thải Amorim, sẽ không ai cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên họ sẽ không làm thế, ít nhất trong tương lai gần.

MU đang có khởi đầu tệ nhất trong 33 năm.

Sau những năm mệt mỏi với rất nhiều HLV đến và đi, Sir Jim quyết định đặt niềm tin vào Amorim và sẵn sàng cho ông thời gian. Hơn những thế, theo Telegraph, ông cùng cộng sự cho rằng các kết quả kém cỏi đã che mờ sự tiến bộ của MU dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha.

Sau trận thua ở derby Manchester, Amorim tuyên bố "MU đang chơi tốt hơn nhưng kết quả lại không cho thấy điều đó". Và các sếp lớn ở Old Trafford thực sự tin thông qua số liệu.

Ví dụ, Quỷ đỏ hiện đứng đầu Ngoại hạng Anh về tổng số cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, đứng thứ hai về số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong tình huống mở, thứ tư về số cú sút trúng đích và thứ năm về số đường chuyền vào vòng cấm. Tất cả đều gia tăng đáng kể so với mùa trước.

Amorim vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế.

Yếu tố ngăn cản họ đến chiến thắng chính là việc chỉ đứng thứ 11 về số bàn thắng. Nguyên nhân chính là vị trí thứ 17 về tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành các pha lập công. Có nghĩa nếu các cầu thủ cải thiện kỹ năng dứt điểm, đồng thời hạn chế sai lầm cá nhân, thành tích hoàn toàn có khả năng thay đổi.

Trên thực tế, Amorim chưa có cơ hội triển khai cùng lúc hàng công mới trị giá 207 triệu bảng, bao gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko (vì Cunha chấn thương, tương tự Mason Mount, người được kỳ vọng tạo lực đẩy cho tuyến đầu). Thủ môn Senne Lammens được ký hợp đồng vào ngày cuối cùng cũng chưa được giới thiệu.

Bốn trận tới, MU sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà, tới làm khách ở Brentford, quay lại Old Trafford đối đầu Sunderland và chạm trán Liverpool tại Anfield. Đó đều là những trận đấu khó khăn và cùng chờ xem Amorim làm thế nào để tạo ra kết quả tốt, đồng thời xoay chuyển tình thế. Trong trường hợp mọi thứ vẫn tệ, có thể Ban lãnh đạo MU buộc phải xem xét lại.